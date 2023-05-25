https://ria.ru/20230525/spetsoperatsiya-1874114280.html

Группировка "Восток" уничтожила за сутки до 110 украинских военных

Группировка "Восток" уничтожила за сутки до 110 украинских военных - РИА Новости, 25.05.2023

Группировка "Восток" уничтожила за сутки до 110 украинских военных

Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 110 украинских военных и 6 единиц техники, сообщили в четверг в... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T15:24

2023-05-25T15:24

2023-05-25T15:25

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

донецкая народная республика

запорожская область

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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 110 украинских военных и 6 единиц техники, сообщили в четверг в Минобороны России.По данным ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации, тяжелых огнеметных систем и артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районе Новомихайловка, Новоселка в ДНР, а также в районе населенных пунктов Малая Токмачка и Нестерянка в Запорожской области."В районе населенного пункта Владимировка Донецкой Народной Республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки на данных направлениях потери противника составили до 110 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также две гаубицы Д-30", - сообщили в Минобороны.В свою очередь, на херсонском направлении в течение прошедших суток уничтожено до 25 украинских военнослужащих, два автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

https://ria.ru/20230525/drg-1874112422.html

https://ria.ru/20230525/spetsoperatsiya-1874112267.html

россия

донецкая народная республика

запорожская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, донецкая народная республика, запорожская область