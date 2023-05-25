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Группировка "Восток" уничтожила за сутки до 110 украинских военных - РИА Новости, 25.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:24 25.05.2023 (обновлено: 15:25 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/spetsoperatsiya-1874114280.html
Группировка "Восток" уничтожила за сутки до 110 украинских военных
Группировка "Восток" уничтожила за сутки до 110 украинских военных - РИА Новости, 25.05.2023
Группировка "Восток" уничтожила за сутки до 110 украинских военных
Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 110 украинских военных и 6 единиц техники, сообщили в четверг в... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T15:24
2023-05-25T15:25
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
донецкая народная республика
запорожская область
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 110 украинских военных и 6 единиц техники, сообщили в четверг в Минобороны России.По данным ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации, тяжелых огнеметных систем и артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районе Новомихайловка, Новоселка в ДНР, а также в районе населенных пунктов Малая Токмачка и Нестерянка в Запорожской области."В районе населенного пункта Владимировка Донецкой Народной Республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки на данных направлениях потери противника составили до 110 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также две гаубицы Д-30", - сообщили в Минобороны.В свою очередь, на херсонском направлении в течение прошедших суток уничтожено до 25 украинских военнослужащих, два автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
https://ria.ru/20230525/drg-1874112422.html
https://ria.ru/20230525/spetsoperatsiya-1874112267.html
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донецкая народная республика
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россия, безопасность, донецкая народная республика, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Запорожская область
Группировка "Восток" уничтожила за сутки до 110 украинских военных

Минобороны: ВСУ потеряли до 110 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 "Тюльпан"
240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 "Тюльпан". Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 110 украинских военных и 6 единиц техники, сообщили в четверг в Минобороны России.
По данным ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации, тяжелых огнеметных систем и артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районе Новомихайловка, Новоселка в ДНР, а также в районе населенных пунктов Малая Токмачка и Нестерянка в Запорожской области.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Российские войска пресекли действия пяти украинских ДРГ
Вчера, 15:16
"В районе населенного пункта Владимировка Донецкой Народной Республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки на данных направлениях потери противника составили до 110 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также две гаубицы Д-30", - сообщили в Минобороны.
В свою очередь, на херсонском направлении в течение прошедших суток уничтожено до 25 украинских военнослужащих, два автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
Вчера, 15:16
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская область
 
 
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