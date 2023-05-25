https://ria.ru/20230525/spetsoperatsiya-1874073778.html

Жители Бобровского района передали помощь для бойцов в зоне СВО

Жители Бобровского района передали помощь для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 25.05.2023

Жители Бобровского района передали помощь для бойцов в зоне СВО

Жители Бобровского района Воронежской области передали для бойцов в зону СВО более 4 тысяч окопных свечей, сообщила в четверг РИА Новости волонтер Татьяна... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T13:21

2023-05-25T13:21

2023-05-25T13:21

надежные люди

общество

бобровский район

воронежская область

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ВОРОНЕЖ, 25 мая - РИА Новости. Жители Бобровского района Воронежской области передали для бойцов в зону СВО более 4 тысяч окопных свечей, сообщила в четверг РИА Новости волонтер Татьяна Чистякова. Сбор партий гуманитарной помощи бойцам начали в Бобровском районе с объявления частичной мобилизации. По словам Чистяковой, жителям важно показать поддержку военнослужащим, сделать их быт более комфортным. "Очень много людей откликается, помогают целыми семьями. Мы одних только окопных свечей уже более 4 тысяч отправили. Последний раз мы передали лекарства для госпиталя, воду, тушенку, носки, свечи окопные - в общем все, что принесли люди и что я смогла закупить на пожертвования", - сказала Чистякова. Сама Чистякова раз в месяц закупает для военных лекарства на 17-20 тысяч рублей. "Запросы у солдат одни и те же. Газовые баллончики, спички и сигареты, кофе и чай - это прям всегда нужно", - отметила Чистякова.

https://ria.ru/20230524/spetsoperatsiya-1873883382.html

https://ria.ru/20230523/gruz-1873667676.html

бобровский район

воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, бобровский район, воронежская область