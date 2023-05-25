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Жители Бобровского района передали помощь для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 25.05.2023
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13:21 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/spetsoperatsiya-1874073778.html
Жители Бобровского района передали помощь для бойцов в зоне СВО
Жители Бобровского района передали помощь для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 25.05.2023
Жители Бобровского района передали помощь для бойцов в зоне СВО
Жители Бобровского района Воронежской области передали для бойцов в зону СВО более 4 тысяч окопных свечей, сообщила в четверг РИА Новости волонтер Татьяна... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T13:21
2023-05-25T13:21
надежные люди
общество
бобровский район
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 25 мая - РИА Новости. Жители Бобровского района Воронежской области передали для бойцов в зону СВО более 4 тысяч окопных свечей, сообщила в четверг РИА Новости волонтер Татьяна Чистякова. Сбор партий гуманитарной помощи бойцам начали в Бобровском районе с объявления частичной мобилизации. По словам Чистяковой, жителям важно показать поддержку военнослужащим, сделать их быт более комфортным. "Очень много людей откликается, помогают целыми семьями. Мы одних только окопных свечей уже более 4 тысяч отправили. Последний раз мы передали лекарства для госпиталя, воду, тушенку, носки, свечи окопные - в общем все, что принесли люди и что я смогла закупить на пожертвования", - сказала Чистякова. Сама Чистякова раз в месяц закупает для военных лекарства на 17-20 тысяч рублей. "Запросы у солдат одни и те же. Газовые баллончики, спички и сигареты, кофе и чай - это прям всегда нужно", - отметила Чистякова.
https://ria.ru/20230524/spetsoperatsiya-1873883382.html
https://ria.ru/20230523/gruz-1873667676.html
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общество, бобровский район, воронежская область
Надежные люди, Общество, Бобровский район, Воронежская область
Жители Бобровского района передали помощь для бойцов в зоне СВО

Жители Бобровского района под Воронежем передали в зону СВО продукты и окопные свечи

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 25 мая - РИА Новости. Жители Бобровского района Воронежской области передали для бойцов в зону СВО более 4 тысяч окопных свечей, сообщила в четверг РИА Новости волонтер Татьяна Чистякова.
Сбор партий гуманитарной помощи бойцам начали в Бобровском районе с объявления частичной мобилизации. По словам Чистяковой, жителям важно показать поддержку военнослужащим, сделать их быт более комфортным.
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"Очень много людей откликается, помогают целыми семьями. Мы одних только окопных свечей уже более 4 тысяч отправили. Последний раз мы передали лекарства для госпиталя, воду, тушенку, носки, свечи окопные - в общем все, что принесли люди и что я смогла закупить на пожертвования", - сказала Чистякова.
Сама Чистякова раз в месяц закупает для военных лекарства на 17-20 тысяч рублей.
"Запросы у солдат одни и те же. Газовые баллончики, спички и сигареты, кофе и чай - это прям всегда нужно", - отметила Чистякова.
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