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Рядом с детской площадкой в Горловке разорвались украинские снаряды - РИА Новости, 25.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:21 25.05.2023 (обновлено: 21:01 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/snaryad-1874208521.html
Рядом с детской площадкой в Горловке разорвались украинские снаряды
Рядом с детской площадкой в Горловке разорвались украинские снаряды - РИА Новости, 25.05.2023
Рядом с детской площадкой в Горловке разорвались украинские снаряды
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что украинские снаряды разорвались рядом с детской площадкой в Горловке. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T20:21
2023-05-25T21:01
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что украинские снаряды разорвались рядом с детской площадкой в Горловке. "Горловка в очередной раз подверглась массированному обстрелу из РСЗО со стороны вооруженных формирований Украины. Выпущено не менее 14 снарядов калибра 152 мм и 10 ракет из РСЗО. Вражеские снаряды разорвались вблизи детской площадки", - написал Пушилин в своем телеграм-канале. Врио главы ДНР уточнил, что среди пострадавших двое девочек шести и восьми лет. Как отмечается, они доставлены в больницу, их состояние оценивается как средней степени тяжести. "В результате обстрела Горловки зафиксированы повреждения многоквартирных жилых домов, возгорания автомобилей, многочисленное нарушение остекления", - добавил Пушилин. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) ранее в четверг сообщало о двух обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших в том числе ракеты из РСЗО. Мэр Горловки Иван Приходько также сообщил о ранении семи человек, в том числе двух летей. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230524/vooruzheniya-1873899779.html
https://ria.ru/20230525/spetsoperatsiya-1873955130.html
горловка
донецкая народная республика
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Последствия обстрела Горловки
Последствия обстрела Горловки
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Рядом с детской площадкой в Горловке разорвались украинские снаряды

Пушилин сообщил, что рядом с детской площадкой в Горловке разорвались украинские снаряды

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что украинские снаряды разорвались рядом с детской площадкой в Горловке.
"Горловка в очередной раз подверглась массированному обстрелу из РСЗО со стороны вооруженных формирований Украины. Выпущено не менее 14 снарядов калибра 152 мм и 10 ракет из РСЗО. Вражеские снаряды разорвались вблизи детской площадки", - написал Пушилин в своем телеграм-канале.
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Врио главы ДНР уточнил, что среди пострадавших двое девочек шести и восьми лет. Как отмечается, они доставлены в больницу, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
«
"В результате обстрела Горловки зафиксированы повреждения многоквартирных жилых домов, возгорания автомобилей, многочисленное нарушение остекления", - добавил Пушилин.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) ранее в четверг сообщало о двух обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших в том числе ракеты из РСЗО. Мэр Горловки Иван Приходько также сообщил о ранении семи человек, в том числе двух летей.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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