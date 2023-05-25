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Рядом с детской площадкой в Горловке разорвались украинские снаряды
Рядом с детской площадкой в Горловке разорвались украинские снаряды - РИА Новости, 25.05.2023
Рядом с детской площадкой в Горловке разорвались украинские снаряды
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что украинские снаряды разорвались рядом с детской площадкой в Горловке. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T20:21
2023-05-25T20:21
2023-05-25T21:01
специальная военная операция на украине
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горловка
донецкая народная республика
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денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что украинские снаряды разорвались рядом с детской площадкой в Горловке. "Горловка в очередной раз подверглась массированному обстрелу из РСЗО со стороны вооруженных формирований Украины. Выпущено не менее 14 снарядов калибра 152 мм и 10 ракет из РСЗО. Вражеские снаряды разорвались вблизи детской площадки", - написал Пушилин в своем телеграм-канале. Врио главы ДНР уточнил, что среди пострадавших двое девочек шести и восьми лет. Как отмечается, они доставлены в больницу, их состояние оценивается как средней степени тяжести. "В результате обстрела Горловки зафиксированы повреждения многоквартирных жилых домов, возгорания автомобилей, многочисленное нарушение остекления", - добавил Пушилин. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) ранее в четверг сообщало о двух обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших в том числе ракеты из РСЗО. Мэр Горловки Иван Приходько также сообщил о ранении семи человек, в том числе двух летей. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230524/vooruzheniya-1873899779.html
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Последствия обстрела Горловки
Последствия обстрела Горловки
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Рядом с детской площадкой в Горловке разорвались украинские снаряды
Пушилин сообщил, что рядом с детской площадкой в Горловке разорвались украинские снаряды