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В Совфеде предложили создать госпрограмму по поддержке СМИ
В Совфеде предложили создать госпрограмму по поддержке СМИ - РИА Новости, 25.05.2023
В Совфеде предложили создать госпрограмму по поддержке СМИ
Нужна федеральная целевая программа по поддержке СМИ, люди сегодня доверяют газетам, а не всем телеграм-каналам, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T14:54
2023-05-25T14:54
2023-05-25T16:35
общество
ольга ковитиди
россия
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Нужна федеральная целевая программа по поддержке СМИ, люди сегодня доверяют газетам, а не всем телеграм-каналам, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди."СМИ должны формировать внутреннюю повестку, которая обсуждается всеми, а сегодня этого не происходит. Мы видим, что (есть) некие лица, которые называют себя блогерами, (они) не отражают правдивую информацию", - сказала политик в ходе "круглого стола" на тему: "Положение печатных СМИ в новой информационной среде".Сенатор уверена, что "нужна федеральная целевая программа по поддержке СМИ, люди сегодня доверяют газетам, а не всем телеграм-каналам". Мы должны понимать, что информационную повестку в стране должны формировать именно СМИ. Однако, к сожалению, "сегодня в полном объеме ее не формируют", добавила она.По мнению Ковитиди, нужно понимать, в чем причина того, что люди сегодня не получают в полном объеме ответы на те вопросы, которые так их волнуют."Вот посмотрите, ситуация, которая произошла в Белгороде. Имеют ли сегодня граждане полную информацию, что там произошло, есть ли у нас какая-то целостная информационная повестка. И у нас, как у сенаторов, - что мы должны говорить об этом. Есть ли такая позиция у СМИ – централизованная, и понимают ли люди. Я вам дам ответ – нет такой позиции", - отметила она.По словам законодателя, мы не знаем, что происходит. "Мы не можем в полной мере дать этому оценку", - считает она.Ковитиди полагает, что СМИ сегодня должны иметь целостную государственную позицию. По ее словам, в текущей ситуации "мы понимаем, что Россия это противостояние выигрывает, но мы должны понимать, что нам необходима пропаганда и контрпропаганда, сегодня ее в стране нет целостной", - сказала политик.Она также обратила внимание на потребность в печатной продукции, в правдивой информации на территории спецоперации, поскольку есть попытки вброса фейков.По мнению Ковитиди, необходимо поставить вопрос о "государственной программе, предусматривающей поддержку специалистов, в частности, программе "земский журналист".Кроме того, автоматически встает вопрос кадров и их целевой подготовки в субъектах и для субъектов, добавила она."Отдельно следует отметить необходимость присутствия печатных СМИ на новых территориях", — сказала политик.
https://ria.ru/20230518/smi-1872533715.html
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общество, ольга ковитиди, россия
Общество, Ольга Ковитиди, Россия
В Совфеде предложили создать госпрограмму по поддержке СМИ
Сенатор от Крыма Ковитиди предложила создать госпрограмму по поддержке СМИ
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Нужна федеральная целевая программа по поддержке СМИ, люди сегодня доверяют газетам, а не всем телеграм-каналам, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
"СМИ должны формировать внутреннюю повестку, которая обсуждается всеми, а сегодня этого не происходит. Мы видим, что (есть) некие лица, которые называют себя блогерами, (они) не отражают правдивую информацию", - сказала политик в ходе "круглого стола" на тему: "Положение печатных СМИ в новой информационной среде".
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Сенатор уверена, что "нужна федеральная целевая программа по поддержке СМИ, люди сегодня доверяют газетам, а не всем телеграм-каналам". Мы должны понимать, что информационную повестку в стране должны формировать именно СМИ. Однако, к сожалению, "сегодня в полном объеме ее не формируют", добавила она.
По мнению Ковитиди, нужно понимать, в чем причина того, что люди сегодня не получают в полном объеме ответы на те вопросы, которые так их волнуют.
«
"Вот посмотрите, ситуация, которая произошла в Белгороде
. Имеют ли сегодня граждане полную информацию, что там произошло, есть ли у нас какая-то целостная информационная повестка. И у нас, как у сенаторов, - что мы должны говорить об этом. Есть ли такая позиция у СМИ – централизованная, и понимают ли люди. Я вам дам ответ – нет такой позиции", - отметила она.
По словам законодателя, мы не знаем, что происходит. "Мы не можем в полной мере дать этому оценку", - считает она.
Ковитиди полагает, что СМИ сегодня должны иметь целостную государственную позицию. По ее словам, в текущей ситуации "мы понимаем, что Россия
это противостояние выигрывает, но мы должны понимать, что нам необходима пропаганда и контрпропаганда, сегодня ее в стране нет целостной", - сказала политик.
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Она также обратила внимание на потребность в печатной продукции, в правдивой информации на территории спецоперации, поскольку есть попытки вброса фейков.
По мнению Ковитиди, необходимо поставить вопрос о "государственной программе, предусматривающей поддержку специалистов, в частности, программе "земский журналист".
Кроме того, автоматически встает вопрос кадров и их целевой подготовки в субъектах и для субъектов, добавила она.
"Отдельно следует отметить необходимость присутствия печатных СМИ на новых территориях", — сказала политик.
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