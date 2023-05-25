https://ria.ru/20230525/smi-1874106037.html

В Совфеде предложили создать госпрограмму по поддержке СМИ

В Совфеде предложили создать госпрограмму по поддержке СМИ - РИА Новости, 25.05.2023

В Совфеде предложили создать госпрограмму по поддержке СМИ

Нужна федеральная целевая программа по поддержке СМИ, люди сегодня доверяют газетам, а не всем телеграм-каналам, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T14:54

2023-05-25T14:54

2023-05-25T16:35

общество

ольга ковитиди

россия

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Нужна федеральная целевая программа по поддержке СМИ, люди сегодня доверяют газетам, а не всем телеграм-каналам, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди."СМИ должны формировать внутреннюю повестку, которая обсуждается всеми, а сегодня этого не происходит. Мы видим, что (есть) некие лица, которые называют себя блогерами, (они) не отражают правдивую информацию", - сказала политик в ходе "круглого стола" на тему: "Положение печатных СМИ в новой информационной среде".Сенатор уверена, что "нужна федеральная целевая программа по поддержке СМИ, люди сегодня доверяют газетам, а не всем телеграм-каналам". Мы должны понимать, что информационную повестку в стране должны формировать именно СМИ. Однако, к сожалению, "сегодня в полном объеме ее не формируют", добавила она.По мнению Ковитиди, нужно понимать, в чем причина того, что люди сегодня не получают в полном объеме ответы на те вопросы, которые так их волнуют."Вот посмотрите, ситуация, которая произошла в Белгороде. Имеют ли сегодня граждане полную информацию, что там произошло, есть ли у нас какая-то целостная информационная повестка. И у нас, как у сенаторов, - что мы должны говорить об этом. Есть ли такая позиция у СМИ – централизованная, и понимают ли люди. Я вам дам ответ – нет такой позиции", - отметила она.По словам законодателя, мы не знаем, что происходит. "Мы не можем в полной мере дать этому оценку", - считает она.Ковитиди полагает, что СМИ сегодня должны иметь целостную государственную позицию. По ее словам, в текущей ситуации "мы понимаем, что Россия это противостояние выигрывает, но мы должны понимать, что нам необходима пропаганда и контрпропаганда, сегодня ее в стране нет целостной", - сказала политик.Она также обратила внимание на потребность в печатной продукции, в правдивой информации на территории спецоперации, поскольку есть попытки вброса фейков.По мнению Ковитиди, необходимо поставить вопрос о "государственной программе, предусматривающей поддержку специалистов, в частности, программе "земский журналист".Кроме того, автоматически встает вопрос кадров и их целевой подготовки в субъектах и для субъектов, добавила она."Отдельно следует отметить необходимость присутствия печатных СМИ на новых территориях", — сказала политик.

https://ria.ru/20230518/smi-1872533715.html

https://ria.ru/20230420/blokirovka-1866640136.html

https://ria.ru/20230204/smi-1849712584.html

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общество, ольга ковитиди, россия