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Новая школа появится в райцентре Липецкой области в рамках нацпроекта - РИА Новости, 25.05.2023
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Липецкая область
 
10:41 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/shkola-1874023928.html
Новая школа появится в райцентре Липецкой области в рамках нацпроекта
Новая школа появится в райцентре Липецкой области в рамках нацпроекта - РИА Новости, 25.05.2023
Новая школа появится в райцентре Липецкой области в рамках нацпроекта
Школа на 1224 места появится в городе Лебедянь Липецкой области в рамках нацпроекта "Образование", сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T10:41
2023-05-25T10:41
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 25 мая – РИА Новости. Школа на 1224 места появится в городе Лебедянь Липецкой области в рамках нацпроекта "Образование", сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, работы уже ведутся, подрядчик завершил земляные работы и приступил к обустройству фундамента. В ближайших планах возведение колонн будущего здания. Артамонов отметил, что школа будет состоять из трех корпусов – учебного, общественного и спортивного. На пришкольной территории разместится стадион и игровые площадки. Новое образовательное учреждение поможет разгрузить две городские школы и организовать образовательный процесс в Лебедяни в одну смену."Эту школу очень ждут жители. Лебедянь развивается, здесь много детей, которые скоро будут учиться в современном образовательном учреждении, хорошо оснащенном и комфортном", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов

Новая школа появится в райцентре Липецкой области в рамках нацпроекта

© Фото пресс-службы правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
© Фото пресс-службы правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 25 мая – РИА Новости. Школа на 1224 места появится в городе Лебедянь Липецкой области в рамках нацпроекта "Образование", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, работы уже ведутся, подрядчик завершил земляные работы и приступил к обустройству фундамента. В ближайших планах возведение колонн будущего здания.
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Артамонов отметил, что школа будет состоять из трех корпусов – учебного, общественного и спортивного. На пришкольной территории разместится стадион и игровые площадки. Новое образовательное учреждение поможет разгрузить две городские школы и организовать образовательный процесс в Лебедяни в одну смену.
"Эту школу очень ждут жители. Лебедянь развивается, здесь много детей, которые скоро будут учиться в современном образовательном учреждении, хорошо оснащенном и комфортном", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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