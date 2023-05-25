https://ria.ru/20230525/sbu-1874094221.html

СБУ обвинила водителя Киево-Печерской лавры в пророссийских высказываниях

СБУ обвинила водителя Киево-Печерской лавры в пророссийских высказываниях - РИА Новости, 25.05.2023

СБУ обвинила водителя Киево-Печерской лавры в пророссийских высказываниях

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила водителя монастыря Киево-Печерской лавры в оправдании действий РФ на территории Украины на основании выводов... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T14:19

2023-05-25T14:19

2023-05-25T14:19

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила водителя монастыря Киево-Печерской лавры в оправдании действий РФ на территории Украины на основании выводов лингвистической экспертизы, якобы подтверждающей его деятельность против государственной безопасности страны. "Служба безопасности задокументировала подрывную деятельность штатного водителя Киево-Печерской лавры, отрицавшего российскую вооруженную агрессию и оправдывавшего захват украинских территорий", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Подозреваемому вменяют часть 2 статьи 436-2 УК Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). По данным следствия, в апреле текущего года мужчина в комментарии на одном из украинских телеканалов "назвал Крым российским". Отмечается, что лингвистическая экспертиза подтвердила факты "незаконной деятельности фигуранта против государственной безопасности Украины". Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230520/upts-1873172800.html

https://ria.ru/20230522/mitropolit-1873338064.html

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в мире, украина, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц, донбасс, россия