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Россияне вложили 25 млрд рублей в unit-linked-решения СберСтрахования жизни - РИА Новости, 25.05.2023
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Россияне вложили 25 млрд рублей в unit-linked-решения СберСтрахования жизни
Россияне вложили 25 млрд рублей в unit-linked-решения СберСтрахования жизни - РИА Новости, 25.05.2023
Россияне вложили 25 млрд рублей в unit-linked-решения СберСтрахования жизни
С момента запуска в июне 2022 года клиенты СберСтрахования жизни вложили 25 миллиардов рублей в программы страхования с инвестиционным доходом, работающие по... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T14:37
2023-05-25T14:37
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МОСКВА, 25 мая - ООО СК "Сбербанк страхование жизни". С момента запуска в июне 2022 года клиенты СберСтрахования жизни вложили 25 миллиардов рублей в программы страхования с инвестиционным доходом, работающие по механике unit-linked. Об этом сообщил вице-президент Сбербанка, генеральный директор СберСтрахования жизни Игорь Кобзарь на XVIII международной конференции "Страхование — ответ на вызовы времени".Игорь Кобзарь напомнил, что СберСтрахование жизни в прошлом году приняла решение прекратить продажи инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Основная причина такого решения — недовольство регулятора общерыночной практикой реализации ИСЖ, основанное на низкой доходности и непрозрачности продукта для клиента. Несмотря на то, что в СберСтрахование жизни доходность по ИСЖ в последние два года была выше рынка и депозитов, было принято решение заменить ИСЖ более ликвидными, понятными и прозрачными программами страхования с инвестдоходом на принципах unit-linked. По таким продуктам клиенты инвестируют в акции и облигации, а рынок долгосрочно всегда растет. Отслеживать состав, динамику и стоимость своего портфеля по таким программам можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн или на сайте компании."Прошедшие 10 лет в страховании жизни прошли под знаком ИСЖ. Считаю, что следующая десятилетка пройдёт под маркой долевого страхования жизни (ДСЖ). У ДСЖ впереди большие перспективы. Сейчас мы наблюдаем начальный этап запуска продуктов, работающих на новых принципах. Клиенты СберСтрахование жизни за год инвестировали в такие продукты порядка 25 миллиардов рублей".СберСтрахование жизни создала программы с инвестиционным доходом на базе действующего законодательства. Сейчас проект закона о долевом страховании жизни внесен в Госдуму к первому чтению. Комитет Госдумы по финансовому рынку заявлял, что законопроект о ДСЖ планируют принять в июне 2023 года. После этого продуктовая линейка СберСтрахования жизни будет модифицирована под требования закона.
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пресс-релизы
Пресс-релизы

Россияне вложили 25 млрд рублей в unit-linked-решения СберСтрахования жизни

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Сбербанка
Вывеска Сбербанка - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 мая - ООО СК "Сбербанк страхование жизни". С момента запуска в июне 2022 года клиенты СберСтрахования жизни вложили 25 миллиардов рублей в программы страхования с инвестиционным доходом, работающие по механике unit-linked. Об этом сообщил вице-президент Сбербанка, генеральный директор СберСтрахования жизни Игорь Кобзарь на XVIII международной конференции "Страхование — ответ на вызовы времени".
Игорь Кобзарь напомнил, что СберСтрахование жизни в прошлом году приняла решение прекратить продажи инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Основная причина такого решения — недовольство регулятора общерыночной практикой реализации ИСЖ, основанное на низкой доходности и непрозрачности продукта для клиента. Несмотря на то, что в СберСтрахование жизни доходность по ИСЖ в последние два года была выше рынка и депозитов, было принято решение заменить ИСЖ более ликвидными, понятными и прозрачными программами страхования с инвестдоходом на принципах unit-linked. По таким продуктам клиенты инвестируют в акции и облигации, а рынок долгосрочно всегда растет. Отслеживать состав, динамику и стоимость своего портфеля по таким программам можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн или на сайте компании.
«
"Прошедшие 10 лет в страховании жизни прошли под знаком ИСЖ. Считаю, что следующая десятилетка пройдёт под маркой долевого страхования жизни (ДСЖ). У ДСЖ впереди большие перспективы. Сейчас мы наблюдаем начальный этап запуска продуктов, работающих на новых принципах. Клиенты СберСтрахование жизни за год инвестировали в такие продукты порядка 25 миллиардов рублей".
Игорь Кобзарь
вице-президент Сбербанка, генеральный директор СберСтрахования жизни
СберСтрахование жизни создала программы с инвестиционным доходом на базе действующего законодательства. Сейчас проект закона о долевом страховании жизни внесен в Госдуму к первому чтению. Комитет Госдумы по финансовому рынку заявлял, что законопроект о ДСЖ планируют принять в июне 2023 года. После этого продуктовая линейка СберСтрахования жизни будет модифицирована под требования закона.
 
Пресс-релизы
 
 
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