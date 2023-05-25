https://ria.ru/20230525/sanktsii-1874125355.html
Лукашенко выступил за активизацию взаимодействия ЕАЭС с ШОС, БРИКС и АСЕАН
Лукашенко выступил за активизацию взаимодействия ЕАЭС с ШОС, БРИКС и АСЕАН - РИА Новости, 25.05.2023
Лукашенко выступил за активизацию взаимодействия ЕАЭС с ШОС, БРИКС и АСЕАН
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ответом на санкции Запада должна стать активизация взаимодействия ЕАЭС с ШОС, БРИКС и АСЕАН. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T16:01
2023-05-25T16:01
2023-05-25T17:13
александр лукашенко
шос
брикс
евразийский экономический союз
в мире
белоруссия
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ответом на санкции Запада должна стать активизация взаимодействия ЕАЭС с ШОС, БРИКС и АСЕАН."Наш ответ на санкционное давление – активизация взаимодействия с ШОС, БРИКС и АСЕАН", - сказал Лукашенко, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.Президент Белоруссии выступил за заключение странами ЕАЭС "новых торговых соглашений и конструктивное взаимовыгодное сотрудничество со всеми, кто готов с нами дружить и работать".При этом Лукашенко обратил внимание, что в итоге должен быть обеспечен баланс интересов всех участников. "Задача непростая, но, уверен, комиссия (Евразийская экономическая комиссия – ред.) обладает необходимыми навыками и компетенциями", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230525/alyansy-1874124483.html
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александр лукашенко, шос, брикс, евразийский экономический союз, в мире, белоруссия
Александр Лукашенко, ШОС, БРИКС, Евразийский экономический союз, В мире, Белоруссия
Лукашенко выступил за активизацию взаимодействия ЕАЭС с ШОС, БРИКС и АСЕАН
Лукашенко выступил за активизацию взаимодействия ЕАЭС с ШОС, БРИКС и АСЕАН на фоне санкций