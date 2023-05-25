https://ria.ru/20230525/sabantuy-1874027943.html

Всероссийский Сабантуй в Астраханской области соберет более 30 тысяч гостей

Всероссийский Сабантуй в Астраханской области соберет более 30 тысяч гостей - РИА Новости, 25.05.2023

Всероссийский Сабантуй в Астраханской области соберет более 30 тысяч гостей

Порядка 30-40 тысяч гостей ожидается на Всероссийском сельском Сабантуе в Астраханской области, который пройдет 26-27 мая, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T10:55

2023-05-25T10:55

2023-05-25T10:55

астраханская область

астрахань

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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Порядка 30-40 тысяч гостей ожидается на Всероссийском сельском Сабантуе в Астраханской области, который пройдет 26-27 мая, сообщает пресс-служба министерства культуры региона.Гости приедут из Башкортостана, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Краснодарского и Ставропольского края, Оренбургской, Псковской областей и других регионов.Астраханцы и гости области смогут увидеть на мероприятии национальные подворья Этнодеревни, Верблюжьи бега, конные скачки, всероссийские соревнования по борьбе корэш, восточный базар, ремесленные выставки. Также пройдет большой концерт, который соберет более 900 артистов из разных регионов.Основные народные гуляния и зрелищные события развернутся 27 мая с 09:00 до 17:00 у села Три Протока Приволжского района. Официальное открытие Всероссийского сельского сабантуя состоится в 11:00.Одной из главных площадок Всероссийского сельского Сабантуя станет "Этнодеревня", представляющая колорит народов Астраханской области. Там можно будет посетить площадки разных народов: туркменская, казахская, татарская, ногайская, калмыцкая, русская. Отдельно представлена площадка кавказских народов.Более 70 мастеров из Татарстана, Дагестана, Ставропольского края, Волгоградской и Астраханской областей представят выставку изделий декоративно-прикладного искусства и ремесел, покажут мастер-шоу по традиционным ремеслам.На спортивной площадке пройдут всероссийские соревнования по самой древней в мире борьбе на поясах – корэш. Испытать себя в силе и ловкости сможет каждый. Также в течение всего праздника гости смогут поучаствовать в активных народных играх, например, бег в мешках или перетягивание каната.Одним из зрелищных мероприятий станет джигитовка. Это гимнастические и акробатические упражнения верхом на скачущей лошади. Верблюжьи бега – уникальные и непредсказуемые гонки. Они проводятся в Астраханской области более 20 лет. В верблюжьих бегах заявлены 22 участника, в конных скачках – 10 наездников. Главный приз на верблюжьих бегах – 200 тысяч рублей, а на конных скачках – автомобиль.Из Астрахани к площадке Всероссийского сельского сабантуя из разных частей города запустят пять маршрутов на комфортабельных автобусах, которые будут бесплатно курсировать с 09:00 до 17:00.

https://ria.ru/20230504/sukhogruz-1869707117.html

астрахань

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

астрахань