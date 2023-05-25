https://ria.ru/20230525/reznya-1874046649.html

Спикер Рады выразил сочувствие потомкам жертв Волынской резни

Спикер Рады выразил сочувствие потомкам жертв Волынской резни - РИА Новости, 25.05.2023

Спикер Рады выразил сочувствие потомкам жертв Волынской резни

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук, выступая в Сейме Польши, выразил сочувствие потомкам жертв Волынской резни. РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T11:48

2023-05-25T11:48

2023-05-25T11:48

в мире

украина

польша

руслан стефанчук

верховная рада украины

украинская повстанческая армия

волынская резня

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ВАРШАВА, 25 мая – РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук, выступая в Сейме Польши, выразил сочувствие потомкам жертв Волынской резни. "Дорогие друзья! Приближается 80-я годовщина страшных событий на Волыни. Мы понимаем вашу боль от потери своих самых любимых. Всем семьям и потомкам жертв тогдашних событий на Волыни я выражаю искреннее сочувствие и благодарность за сохранение светлой памяти о своих предках", - заявил Стефанчук. Он отметил, что говорит о "памяти, которая не призывает к мести или ненависти, а которая служит предостережением, чтобы никогда больше ничего подобного не повторилось между нашими народами". С начала 1943 года украинские националисты совершали убийства и изгоняли поляков из своих домов на Волыни и в Восточной Галиции. Данные события названы "Волынской резней". Началом считается 9 февраля 1943 года, когда в селе Паросля Первая на Волыни (ныне Сарненский район Ровенской области Украины) были убиты не менее полутора сотен поляков. В марте-апреле 1943 года к бандеровцам присоединились около 5 тысяч украинских дезертиров из подразделений немецкой вспомогательной полиции, базировавшихся на Волыни. С этого периода началась волна нападений на польские села. Истребление польского населения до июня 1943 года охватило почти всю территорию Волыни. Затем была издана секретная директива территориального штаба УПА* (запрещена в РФ) на Волыни о проведении крупной акции по ликвидации польского мужского населения в возрасте от 16 до 60 лет. Вместе с бандеровцами участие в геноциде поляков принимали и военнослужащие 14-й гренадерской дивизии СС "Галичина". Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели до 150 тысяч человек - мужчин, женщин, стариков и детей. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. После этого Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. Украинские депутаты сочли, что это решение поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20230521/post-1873257828.html

https://ria.ru/20230519/krakov-1872790379.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, польша, руслан стефанчук, верховная рада украины, украинская повстанческая армия, волынская резня