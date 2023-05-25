https://ria.ru/20230525/remont-1874079942.html
На капремонт алтайских школ выделили около 7,5 миллиарда рублей за пять лет
На капремонт алтайских школ выделили около 7,5 миллиарда рублей за пять лет - РИА Новости, 25.05.2023
На капремонт алтайских школ выделили около 7,5 миллиарда рублей за пять лет
Порядка 7,5 миллиарда рублей выделили на капремонт школ в Алтайском крае за 5 лет, заявил губернатор Виктор Томенко во время отчета о деятельности правительства РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T13:39
2023-05-25T13:39
2023-05-25T13:39
алтайский край
алтайский край
виктор томенко
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БАРНАУЛ, 25 мая - РИА Новости. Порядка 7,5 миллиарда рублей выделили на капремонт школ в Алтайском крае за 5 лет, заявил губернатор Виктор Томенко во время отчета о деятельности правительства региона. "На капитальный ремонт школ в Алтайском крае направлено 7,5 миллиарда рублей за пять лет. Об этом губернатор Виктор Томенко заявил на 20-й сессии АКЗС в рамках отчета о деятельности правительства региона в 2022 году", - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства. Отмечается, что в крае более тысячи школ. Не менее половины из них старше 30 и даже 50 лет. Уже отремонтировано 450 из них. "Также отремонтировано больше сотни детских садов. Сейчас все дети в Алтайском крае полностью обеспечены местами и в школах, и в дошкольных учреждениях", - отмечает пресс-служба. По словам Томенко, появилась новая актуальная задача сферы образования - усиление алтайской инженерной школы. В 2022 году в рамках федерального проекта "Профессионалитет" заработал первый в Алтайском крае современный образовательно-производственный кластер легкой промышленности. "В этом году для подготовки кадров для машиностроения и транспортной отрасли будет создано еще два аналогичных центра", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230525/dorogi-1874075150.html
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алтайский край, виктор томенко
Алтайский край, Алтайский край, Виктор Томенко
На капремонт алтайских школ выделили около 7,5 миллиарда рублей за пять лет
Порядка 7,5 миллиарда рублей выделили на капремонт школ в Алтайском крае за пять лет
БАРНАУЛ, 25 мая - РИА Новости. Порядка 7,5 миллиарда рублей выделили на капремонт школ в Алтайском крае за 5 лет, заявил губернатор Виктор Томенко во время отчета о деятельности правительства региона.
"На капитальный ремонт школ в Алтайском крае направлено 7,5 миллиарда рублей за пять лет. Об этом губернатор Виктор Томенко заявил на 20-й сессии АКЗС в рамках отчета о деятельности правительства региона в 2022 году", - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
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Отмечается, что в крае более тысячи школ. Не менее половины из них старше 30 и даже 50 лет. Уже отремонтировано 450 из них.
"Также отремонтировано больше сотни детских садов. Сейчас все дети в Алтайском крае полностью обеспечены местами и в школах, и в дошкольных учреждениях", - отмечает пресс-служба.
По словам Томенко, появилась новая актуальная задача сферы образования - усиление алтайской инженерной школы. В 2022 году в рамках федерального проекта "Профессионалитет" заработал первый в Алтайском крае современный образовательно-производственный кластер легкой промышленности.
"В этом году для подготовки кадров для машиностроения и транспортной отрасли будет создано еще два аналогичных центра", - говорится в сообщении.
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