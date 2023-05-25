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Волонтеры доставят специальные рации магаданским участникам СВО - РИА Новости, 25.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:58 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/ratsii-1874066565.html
Волонтеры доставят специальные рации магаданским участникам СВО
Волонтеры доставят специальные рации магаданским участникам СВО - РИА Новости, 25.05.2023
Волонтеры доставят специальные рации магаданским участникам СВО
Магаданское отделение организации "Боевое братство" приобрело спецрации для участников специальной военной операции, написал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T12:58
2023-05-25T12:58
специальная военная операция на украине
боевое братство
магадан
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МАГАДАН, 25 мая – РИА Новости. Магаданское отделение организации "Боевое братство" приобрело спецрации для участников специальной военной операции, написал в своем Telegram-канале руководитель отделения Эдуард Козлов. "Боевое братство" закупило спецрации для колымских бойцов СВО. Сегодня протестировали рации с новой системой шифрования, чтобы противник не смог прослушивать переговоры наших бойцов. Настроили, проверили работу. Теперь отправим на "передок" для тестирования в боевых условиях", - написал Козлов.
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боевое братство, магадан
Специальная военная операция на Украине, Боевое братство, Магадан
Волонтеры доставят специальные рации магаданским участникам СВО

Магаданское отделение "Боевого братства" доставит спецрации магаданским участникам СВО

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ
Военнослужащий Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий Вооруженных сил РФ. Архивное фото
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МАГАДАН, 25 мая – РИА Новости. Магаданское отделение организации "Боевое братство" приобрело спецрации для участников специальной военной операции, написал в своем Telegram-канале руководитель отделения Эдуард Козлов.
"Боевое братство" закупило спецрации для колымских бойцов СВО. Сегодня протестировали рации с новой системой шифрования, чтобы противник не смог прослушивать переговоры наших бойцов. Настроили, проверили работу. Теперь отправим на "передок" для тестирования в боевых условиях", - написал Козлов.
 
Специальная военная операция на УкраинеБоевое братствоМагадан
 
 
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