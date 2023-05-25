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Медведев назвал два пути, по которым может пойти распад Украины - РИА Новости, 25.05.2023
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21:58 25.05.2023 (обновлено: 22:02 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/raspad-1874218592.html
Медведев назвал два пути, по которым может пойти распад Украины
Медведев назвал два пути, по которым может пойти распад Украины - РИА Новости, 25.05.2023
Медведев назвал два пути, по которым может пойти распад Украины
Распад Украины может пойти по двум пути, после того как Киев проиграет в военном конфликте, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, по его мнению,... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T21:58
2023-05-25T22:02
украина
киев
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Распад Украины может пойти по двум пути, после того как Киев проиграет в военном конфликте, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, по его мнению, это будет либо путь относительно медленной эрозии украинской государственности, либо путь ее моментального коллапса. "Я недавно писал, почему исчезнет Украина. Теперь пора сказать, как исчезнет Украина, а также каков риск возобновления конфликта в Европе и в мире. Это будет зависеть от того, по какому пути пойдёт процесс распада этого умирающего государства вследствие проигранного военного конфликта", - написал Медведев в своем телеграм-канале. По мнению Медведева, всего есть два пути. "Либо путь относительно медленной эрозии украинской государственности с постепенной утратой остающихся элементов государственного суверенитета. Либо путь её моментального коллапса с одновременной аннигиляцией всех признаков государственности. В любом случае после такого распада вероятны три варианта развития событий", - подчеркнул Медведев.
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украина, киев, россия, дмитрий медведев
Украина, Киев, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев назвал два пути, по которым может пойти распад Украины

Медведев назвал пути, по которым может пойти распад Украины после проигрыша в конфликте

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев . Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Распад Украины может пойти по двум пути, после того как Киев проиграет в военном конфликте, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, по его мнению, это будет либо путь относительно медленной эрозии украинской государственности, либо путь ее моментального коллапса.
«
"Я недавно писал, почему исчезнет Украина. Теперь пора сказать, как исчезнет Украина, а также каков риск возобновления конфликта в Европе и в мире. Это будет зависеть от того, по какому пути пойдёт процесс распада этого умирающего государства вследствие проигранного военного конфликта", - написал Медведев в своем телеграм-канале.
По мнению Медведева, всего есть два пути.
"Либо путь относительно медленной эрозии украинской государственности с постепенной утратой остающихся элементов государственного суверенитета. Либо путь её моментального коллапса с одновременной аннигиляцией всех признаков государственности. В любом случае после такого распада вероятны три варианта развития событий", - подчеркнул Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Медведев допустил исчезновение Украины после завершения спецоперации России
Вчера, 21:43
 
УкраинаКиевРоссияДмитрий Медведев
 
 
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