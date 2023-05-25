https://ria.ru/20230525/raketa-1874025020.html

Пермских школьников пригласили на запуск ракеты с символикой "Пермь-300"

Пермских школьников пригласили на запуск ракеты с символикой "Пермь-300" - РИА Новости, 25.05.2023

Пермских школьников пригласили на запуск ракеты с символикой "Пермь-300"

Школьники из Пермского края в среду приняли участие в запуске "Союза-2.1а" с юбилейной символикой "Пермь-300", сообщается на сайте губернатора и правительства... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T10:51

2023-05-25T10:51

2023-05-25T10:51

пермский край

пермь

дмитрий махонин

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ПЕРМЬ, 25 мая – РИА Новости. Школьники из Пермского края в среду приняли участие в запуске "Союза-2.1а" с юбилейной символикой "Пермь-300", сообщается на сайте губернатора и правительства региона.В среду с космодрома Байконур стартовала ракета "Союз-2.1а", чтобы отправить на МКС грузовой корабль "Прогресс МС-23".По данным пресс-службы губернатора Пермского края, в день запуска аппарата космодром по приглашению госкорпорации "Роскосмос" посетила группа школьников региона под руководством губернатора региона Дмитрия Махонина."На Байконуре на глазах ребят ракета-носитель оторвала от Земли космический корабль <…> Накануне запуска "Союза-2.1а" ребята на пусковой площадке №31 осмотрели ракету-носитель, на корпус которой в честь юбилея столицы Пермского края нанесена символика "Пермь-300", – говорится в сообщении.Как уточнили в пресс-службе губернатора, в числе школьников, наблюдавших за стартом ракеты, были пятиклассник Михаил Новожилов из Суксуна, сын участника СВО, а также двое пермских старшеклассников – Дмитрий Кузнецов (школа N42) и Виктор Киндеркнехт (школа N146). "Они занимаются в космоквантуме детского технопарка "Кванториум" и Воздушно-инженерной школы CANSAT, а также активные участники и призеры ракетостроительного чемпионата "Реактивное движение" госкорпорации "Роскосмос", – пояснили в пресс-службе.По словам губернатора, Пермский край и космос неразрывно связаны, а с запуском ракеты с логотипом 300-летия Перми стали еще ближе. "Пермский край в 1965 году "притянул" экипаж "Восхода-22 – летчиков-космонавтов Алексея Леонова и Павла Беляева, совершивших вынужденную посадку на севере региона. В этом же году в Перми стали осваивать двигатели первой ступени ракеты-носителя "Протон", ставшие самыми надежными в своем классе. Нам есть чем гордиться. Мы благодарны "Роскосмосу" за предоставленную пермским школьникам возможность лично побывать на Байконуре, а также за символичный подарок всем жителям региона в год 300-летия Перми", – подчеркнул Махонин.В пресс-службе губернатора добавили, что в ходе поездки школьники из Пермского края познакомились с достопримечательностями Байконура: посетили "Гагаринский старт", монтажно-испытательные корпуса ракет-носителей "Союз" и "Протон", а стартовый комплекс "Протона". Помимо этого, ребята побывали в мемориальном комплексе космодрома."Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с главой администрации города Байконур Константином Бусыгиным. Они обсудили планы по сотрудничеству и обмену опытом, в том числе в развитии космических классов в общеобразовательных школах", – отметили в пресс-службе губернатора.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пермский край, пермь, дмитрий махонин