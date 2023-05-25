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Пермских школьников пригласили на запуск ракеты с символикой "Пермь-300" - РИА Новости, 25.05.2023
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10:51 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/raketa-1874025020.html
Пермских школьников пригласили на запуск ракеты с символикой "Пермь-300"
Пермских школьников пригласили на запуск ракеты с символикой "Пермь-300" - РИА Новости, 25.05.2023
Пермских школьников пригласили на запуск ракеты с символикой "Пермь-300"
Школьники из Пермского края в среду приняли участие в запуске "Союза-2.1а" с юбилейной символикой "Пермь-300", сообщается на сайте губернатора и правительства... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T10:51
2023-05-25T10:51
пермский край
пермь
дмитрий махонин
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ПЕРМЬ, 25 мая – РИА Новости. Школьники из Пермского края в среду приняли участие в запуске "Союза-2.1а" с юбилейной символикой "Пермь-300", сообщается на сайте губернатора и правительства региона.В среду с космодрома Байконур стартовала ракета "Союз-2.1а", чтобы отправить на МКС грузовой корабль "Прогресс МС-23".По данным пресс-службы губернатора Пермского края, в день запуска аппарата космодром по приглашению госкорпорации "Роскосмос" посетила группа школьников региона под руководством губернатора региона Дмитрия Махонина."На Байконуре на глазах ребят ракета-носитель оторвала от Земли космический корабль &lt;…&gt; Накануне запуска "Союза-2.1а" ребята на пусковой площадке №31 осмотрели ракету-носитель, на корпус которой в честь юбилея столицы Пермского края нанесена символика "Пермь-300", – говорится в сообщении.Как уточнили в пресс-службе губернатора, в числе школьников, наблюдавших за стартом ракеты, были пятиклассник Михаил Новожилов из Суксуна, сын участника СВО, а также двое пермских старшеклассников – Дмитрий Кузнецов (школа N42) и Виктор Киндеркнехт (школа N146). "Они занимаются в космоквантуме детского технопарка "Кванториум" и Воздушно-инженерной школы CANSAT, а также активные участники и призеры ракетостроительного чемпионата "Реактивное движение" госкорпорации "Роскосмос", – пояснили в пресс-службе.По словам губернатора, Пермский край и космос неразрывно связаны, а с запуском ракеты с логотипом 300-летия Перми стали еще ближе. "Пермский край в 1965 году "притянул" экипаж "Восхода-22 – летчиков-космонавтов Алексея Леонова и Павла Беляева, совершивших вынужденную посадку на севере региона. В этом же году в Перми стали осваивать двигатели первой ступени ракеты-носителя "Протон", ставшие самыми надежными в своем классе. Нам есть чем гордиться. Мы благодарны "Роскосмосу" за предоставленную пермским школьникам возможность лично побывать на Байконуре, а также за символичный подарок всем жителям региона в год 300-летия Перми", – подчеркнул Махонин.В пресс-службе губернатора добавили, что в ходе поездки школьники из Пермского края познакомились с достопримечательностями Байконура: посетили "Гагаринский старт", монтажно-испытательные корпуса ракет-носителей "Союз" и "Протон", а стартовый комплекс "Протона". Помимо этого, ребята побывали в мемориальном комплексе космодрома."Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с главой администрации города Байконур Константином Бусыгиным. Они обсудили планы по сотрудничеству и обмену опытом, в том числе в развитии космических классов в общеобразовательных школах", – отметили в пресс-службе губернатора.
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пермский край, пермь, дмитрий махонин
Пермский край, Пермь, Дмитрий Махонин

Пермских школьников пригласили на запуск ракеты с символикой "Пермь-300"

© Фото : правительство Пермского краяПермских школьников пригласили на запуск ракеты с символикой "Пермь-300"
Пермских школьников пригласили на запуск ракеты с символикой Пермь-300 - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© Фото : правительство Пермского края
Пермских школьников пригласили на запуск ракеты с символикой "Пермь-300"
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ПЕРМЬ, 25 мая – РИА Новости. Школьники из Пермского края в среду приняли участие в запуске "Союза-2.1а" с юбилейной символикой "Пермь-300", сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
В среду с космодрома Байконур стартовала ракета "Союз-2.1а", чтобы отправить на МКС грузовой корабль "Прогресс МС-23".
По данным пресс-службы губернатора Пермского края, в день запуска аппарата космодром по приглашению госкорпорации "Роскосмос" посетила группа школьников региона под руководством губернатора региона Дмитрия Махонина.
"На Байконуре на глазах ребят ракета-носитель оторвала от Земли космический корабль <…> Накануне запуска "Союза-2.1а" ребята на пусковой площадке №31 осмотрели ракету-носитель, на корпус которой в честь юбилея столицы Пермского края нанесена символика "Пермь-300", – говорится в сообщении.
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Как уточнили в пресс-службе губернатора, в числе школьников, наблюдавших за стартом ракеты, были пятиклассник Михаил Новожилов из Суксуна, сын участника СВО, а также двое пермских старшеклассников – Дмитрий Кузнецов (школа N42) и Виктор Киндеркнехт (школа N146). "Они занимаются в космоквантуме детского технопарка "Кванториум" и Воздушно-инженерной школы CANSAT, а также активные участники и призеры ракетостроительного чемпионата "Реактивное движение" госкорпорации "Роскосмос", – пояснили в пресс-службе.
По словам губернатора, Пермский край и космос неразрывно связаны, а с запуском ракеты с логотипом 300-летия Перми стали еще ближе. "Пермский край в 1965 году "притянул" экипаж "Восхода-22 – летчиков-космонавтов Алексея Леонова и Павла Беляева, совершивших вынужденную посадку на севере региона. В этом же году в Перми стали осваивать двигатели первой ступени ракеты-носителя "Протон", ставшие самыми надежными в своем классе. Нам есть чем гордиться. Мы благодарны "Роскосмосу" за предоставленную пермским школьникам возможность лично побывать на Байконуре, а также за символичный подарок всем жителям региона в год 300-летия Перми", – подчеркнул Махонин.
В пресс-службе губернатора добавили, что в ходе поездки школьники из Пермского края познакомились с достопримечательностями Байконура: посетили "Гагаринский старт", монтажно-испытательные корпуса ракет-носителей "Союз" и "Протон", а стартовый комплекс "Протона". Помимо этого, ребята побывали в мемориальном комплексе космодрома.
"Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с главой администрации города Байконур Константином Бусыгиным. Они обсудили планы по сотрудничеству и обмену опытом, в том числе в развитии космических классов в общеобразовательных школах", – отметили в пресс-службе губернатора.
 
Пермский крайПермьДмитрий Махонин
 
 
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