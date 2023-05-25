Рейтинг@Mail.ru
Киев готовит провокацию с ядерным топливом, сообщил источник - РИА Новости, 25.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:35 25.05.2023 (обновлено: 13:13 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/provokatsiya-1874059474.html
Киев готовит провокацию с ядерным топливом, сообщил источник
Киев готовит провокацию с ядерным топливом, сообщил источник - РИА Новости, 25.05.2023
Киев готовит провокацию с ядерным топливом, сообщил источник
Из-за отсутствия военных успехов в противостоянии с Россией киевский режим может предпринять попытку проведения очередной резонансной провокации, сообщил РИА... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T12:35
2023-05-25T13:13
киев
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874060469_0:286:3077:2016_1920x0_80_0_0_03a826b6ef2b754e3b197e056216ce15.jpg
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Из-за отсутствия военных успехов в противостоянии с Россией киевский режим может предпринять попытку проведения очередной резонансной провокации, сообщил РИА Новости информированный источник."Этим актом может стать подрыв в Харькове хранилища с отработавшим ядерным топливом и последующее обвинение Москвы в нанесении ракетного удара по атомному объекту", — уточнил собеседник агентства.По его словам, в городе находится несколько ядерных реакторов, в том числе в Национальном научном центре "Харьковский физико-технический институт" и Физико-техническом институте низких температур имени Б. И. Веркина НАН Украины. "В этой связи Харьков вполне подходит для осуществления украинскими неонацистами такого чудовищного террористического акта", — пояснил источник.Собеседник агентства отметил, что при отсутствии жесткой реакции со стороны ООН, ОБСЕ и других международных организаций на теракты Киева на российской территории украинское руководство может пойти на реализацию этого антигуманного плана."В результате ущерб от катастрофы будет не только на востоке Украины, но и в России, Белоруссии и на территории государств ЕС", — заключил источник.Москва начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20230416/provokatsiya-1865673666.html
https://ria.ru/20230525/ataka-1873996570.html
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874060469_109:0:2838:2047_1920x0_80_0_0_299c0ad5cc9bdbbd6ffda6bf075a9e48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, россия, в мире
Киев, Россия, В мире
Киев готовит провокацию с ядерным топливом, сообщил источник

Источник: Киев может подорвать хранилище с отработанным ядерным топливом в Харькове

© РИА Новости / Алексей Вовк | Перейти в медиабанкКонтейнеры с радиоактивными отходами
Контейнеры с радиоактивными отходами - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Алексей Вовк
Перейти в медиабанк
Контейнеры с радиоактивными отходами. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Из-за отсутствия военных успехов в противостоянии с Россией киевский режим может предпринять попытку проведения очередной резонансной провокации, сообщил РИА Новости информированный источник.
«
"Этим актом может стать подрыв в Харькове хранилища с отработавшим ядерным топливом и последующее обвинение Москвы в нанесении ракетного удара по атомному объекту", — уточнил собеседник агентства.
По его словам, в городе находится несколько ядерных реакторов, в том числе в Национальном научном центре "Харьковский физико-технический институт" и Физико-техническом институте низких температур имени Б. И. Веркина НАН Украины.
"В этой связи Харьков вполне подходит для осуществления украинскими неонацистами такого чудовищного террористического акта", — пояснил источник.
Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
Минобороны заявило о подготовке иностранными СМИ провокации в Гуляйполе
16 апреля, 17:05
Собеседник агентства отметил, что при отсутствии жесткой реакции со стороны ООН, ОБСЕ и других международных организаций на теракты Киева на российской территории украинское руководство может пойти на реализацию этого антигуманного плана.
«
"В результате ущерб от катастрофы будет не только на востоке Украины, но и в России, Белоруссии и на территории государств ЕС", — заключил источник.
Москва начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Предотвращение террористической атаки на объекты ядерной энергетики
ФСБ предотвратила теракты украинских спецслужб на российских АЭС
Вчера, 08:47
 
КиевРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала