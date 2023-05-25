https://ria.ru/20230525/provokatsiya-1874059474.html

Киев готовит провокацию с ядерным топливом, сообщил источник

Киев готовит провокацию с ядерным топливом, сообщил источник - РИА Новости, 25.05.2023

Киев готовит провокацию с ядерным топливом, сообщил источник

Из-за отсутствия военных успехов в противостоянии с Россией киевский режим может предпринять попытку проведения очередной резонансной провокации, сообщил РИА... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T12:35

2023-05-25T12:35

2023-05-25T13:13

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россия

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Из-за отсутствия военных успехов в противостоянии с Россией киевский режим может предпринять попытку проведения очередной резонансной провокации, сообщил РИА Новости информированный источник."Этим актом может стать подрыв в Харькове хранилища с отработавшим ядерным топливом и последующее обвинение Москвы в нанесении ракетного удара по атомному объекту", — уточнил собеседник агентства.По его словам, в городе находится несколько ядерных реакторов, в том числе в Национальном научном центре "Харьковский физико-технический институт" и Физико-техническом институте низких температур имени Б. И. Веркина НАН Украины. "В этой связи Харьков вполне подходит для осуществления украинскими неонацистами такого чудовищного террористического акта", — пояснил источник.Собеседник агентства отметил, что при отсутствии жесткой реакции со стороны ООН, ОБСЕ и других международных организаций на теракты Киева на российской территории украинское руководство может пойти на реализацию этого антигуманного плана."В результате ущерб от катастрофы будет не только на востоке Украины, но и в России, Белоруссии и на территории государств ЕС", — заключил источник.Москва начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20230416/provokatsiya-1865673666.html

https://ria.ru/20230525/ataka-1873996570.html

киев

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, россия, в мире