https://ria.ru/20230525/prokopov-1874129515.html
Умер заслуженный артист России Прокопов
Умер заслуженный артист России Прокопов - РИА Новости, 25.05.2023
Умер заслуженный артист России Прокопов
Умер заслуженный артист России, заведующий кафедрой духовых инструментов в РАМ им. Гнесиных Вячеслав Прокопов. Об этом сообщили на сайте учебного учреждения. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T16:32
2023-05-25T16:32
2023-05-25T16:31
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российская академия музыки имени гнесиных
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МОСКВА, 25 май – РИА Новости. Умер заслуженный артист России, заведующий кафедрой духовых инструментов в РАМ им. Гнесиных Вячеслав Прокопов. Об этом сообщили на сайте учебного учреждения. "Ректорат РАМ им. Гнесиных с глубоким прискорбием извещает, что 25 мая после продолжительной болезни ушел из жизни Вячеслав Михайлович Прокопов", – говорится в сообщении. Представители ВУЗа пообещали назвать дату и место прощания с профессором позже. Прокопов более 40 лет работал солистом оркестра Большого театра. Он исполнял партии первой трубы в спектаклях "Спартак", "Сон в летнюю ночь", "Лебединое озеро", "Аида" и многих других.В 1976 году музыканта наградили медалью за трудовую доблесть, а в 2001-м присвоили звание заслуженного артиста России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, большой театр, знаменитости, музыка, российская академия музыки имени гнесиных
Культура, Россия, Большой театр, Знаменитости, Музыка, Российская академия музыки имени Гнесиных
Умер заслуженный артист России Прокопов
Умер заслуженный артист России и профессор РАМ им. Гнесиных Вячеслав Прокопов