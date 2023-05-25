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Азаров включит предложения жителей Самарской области в послание 30 мая - РИА Новости, 25.05.2023
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15:20 25.05.2023 (обновлено: 15:25 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/predlozheniya-1874112011.html
Азаров включит предложения жителей Самарской области в послание 30 мая
Азаров включит предложения жителей Самарской области в послание 30 мая - РИА Новости, 25.05.2023
Азаров включит предложения жителей Самарской области в послание 30 мая
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 30 мая выступит с посланием к депутатам Губернской думы и жителям региона, куда войдут предложения от населения,... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T15:20
2023-05-25T15:25
самарская область
дмитрий азаров
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 30 мая выступит с посланием к депутатам Губернской думы и жителям региона, куда войдут предложения от населения, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора области.Азаров встретился с жителями, общение продлилось более трех часов и было посвящено настоящему и будущему региона. На встрече врачи, учителя, представители промышленности, сельского хозяйства, культуры, туризма, волонтерских и молодежных организаций высказали главе региона свои предложения и акцентировали внимание на проблемах, существующих в той или иной сфере.Большинство предложений нашли поддержку у губернатора и будут учтены в послании депутатам Губернской думы и жителям региона. Впервые подготовка этого документа ведется не только с участием отраслевых министерств и ведомств, но и представителей, работниками различных отраслей."Благодарю каждого из вас за то, что нашли время для сегодняшней встречи. Все вы – люди, которые делают конкретные, нужные, добрые дела, работая на созидание, развитие нашего региона – а значит, страны. Вы обладаете уникальными знаниями, компетенциями, чувствуете, что происходит в отрасли, в тех или иных территориях. Поэтому для меня важно обсудить с вами возможные направления развития региона, проблемные вопросы, отфиксировать результаты нашей совместной работы. Неслучайно говорю "совместной", так как все, чего мы смогли достичь в последние года – это наш общий результат, всех жителей региона", - приводятся в сообщении слова Азарова.По данным пресс-службы, Азаров с первых дней работы на посту главы региона обозначил одними из ведущих принципов работы советоваться с людьми перед принятием всех ключевых решений, касающихся развития региона.Как отмечается в сообщении, глава региона регулярно проводит встречи с жителями в муниципальных районах, работниками предприятий, активистами территориального общественного самоуправлениями и старшими по домам. В последний год особое внимание губернатор уделяет военнослужащим и их семьям – встречи с ними проходят практически еженедельно как в зоне СВО, так и в Самарской области."Когда я общаюсь со своими коллегами, всегда говорю - на этапе подготовки, принятия решения я хотел бы, чтобы каждый высказал свое мнение, и мы могли его обсудить. Мне это действительно важно. Иногда мы с коллегами и спорим по тому или иному вопросу - вне зависимости, кто в какой должности. Но когда решение уже принято, оно должно исполняться. Иначе результата не достигнешь", - отметил губернатор.Завершая встречу, Азаров поблагодарил всех участников за важные и конструктивные предложения по развитию региона."Разрешите мне вас считать соавторами того документа, который мы доработаем с учетом ваших предложений. Уверен, что вместе мы любые сложности преодолеем, любого врага победим! Вместе мы может больше", - резюмировал губернатор.
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самарская область, дмитрий азаров, жкх
Самарская область, Дмитрий Азаров, ЖКХ

Азаров включит предложения жителей Самарской области в послание 30 мая

© Фото : пресс-служба правительства Самарской областиГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© Фото : пресс-служба правительства Самарской области
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 30 мая выступит с посланием к депутатам Губернской думы и жителям региона, куда войдут предложения от населения, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора области.
Азаров встретился с жителями, общение продлилось более трех часов и было посвящено настоящему и будущему региона. На встрече врачи, учителя, представители промышленности, сельского хозяйства, культуры, туризма, волонтерских и молодежных организаций высказали главе региона свои предложения и акцентировали внимание на проблемах, существующих в той или иной сфере.
Большинство предложений нашли поддержку у губернатора и будут учтены в послании депутатам Губернской думы и жителям региона. Впервые подготовка этого документа ведется не только с участием отраслевых министерств и ведомств, но и представителей, работниками различных отраслей.
«
"Благодарю каждого из вас за то, что нашли время для сегодняшней встречи. Все вы – люди, которые делают конкретные, нужные, добрые дела, работая на созидание, развитие нашего региона – а значит, страны. Вы обладаете уникальными знаниями, компетенциями, чувствуете, что происходит в отрасли, в тех или иных территориях. Поэтому для меня важно обсудить с вами возможные направления развития региона, проблемные вопросы, отфиксировать результаты нашей совместной работы. Неслучайно говорю "совместной", так как все, чего мы смогли достичь в последние года – это наш общий результат, всех жителей региона", - приводятся в сообщении слова Азарова.
По данным пресс-службы, Азаров с первых дней работы на посту главы региона обозначил одними из ведущих принципов работы советоваться с людьми перед принятием всех ключевых решений, касающихся развития региона.
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Как отмечается в сообщении, глава региона регулярно проводит встречи с жителями в муниципальных районах, работниками предприятий, активистами территориального общественного самоуправлениями и старшими по домам. В последний год особое внимание губернатор уделяет военнослужащим и их семьям – встречи с ними проходят практически еженедельно как в зоне СВО, так и в Самарской области.
«
"Когда я общаюсь со своими коллегами, всегда говорю - на этапе подготовки, принятия решения я хотел бы, чтобы каждый высказал свое мнение, и мы могли его обсудить. Мне это действительно важно. Иногда мы с коллегами и спорим по тому или иному вопросу - вне зависимости, кто в какой должности. Но когда решение уже принято, оно должно исполняться. Иначе результата не достигнешь", - отметил губернатор.
Завершая встречу, Азаров поблагодарил всех участников за важные и конструктивные предложения по развитию региона.
"Разрешите мне вас считать соавторами того документа, который мы доработаем с учетом ваших предложений. Уверен, что вместе мы любые сложности преодолеем, любого врага победим! Вместе мы может больше", - резюмировал губернатор.
 
Самарская областьДмитрий АзаровЖКХ
 
 
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