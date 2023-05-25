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В Кремле рассказали, как работает правительство в последний год - РИА Новости, 25.05.2023
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10:39 25.05.2023 (обновлено: 11:40 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/pravitelstvo-1874022717.html
В Кремле рассказали, как работает правительство в последний год
В Кремле рассказали, как работает правительство в последний год - РИА Новости, 25.05.2023
В Кремле рассказали, как работает правительство в последний год
Правительство России ведет очень напряженную ежедневную работу в течение последнего года, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T10:39
2023-05-25T11:40
россия
дмитрий песков
политика
правительство рф
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Правительство России ведет очень напряженную ежедневную работу в течение последнего года, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Правительство всегда работает в наряженном режиме... Каждый министерский портфель - это очень-очень напряженная ежедневная работа", - заявил Песков журналистам.
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россия, дмитрий песков, политика, правительство рф
Россия, Дмитрий Песков, Политика, Правительство РФ
В Кремле рассказали, как работает правительство в последний год

Песков: все правительство в последний год работает в очень напряженном режиме

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Правительство России ведет очень напряженную ежедневную работу в течение последнего года, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Правительство всегда работает в наряженном режиме... Каждый министерский портфель - это очень-очень напряженная ежедневная работа", - заявил Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Путин поручил правительству предложить меры для снижения ставок по кредитам
22 мая, 19:44
 
РоссияДмитрий ПесковПолитикаПравительство РФ
 
 
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