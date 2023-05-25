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Пожар в доме на Никитском бульваре в Москве потушили - РИА Новости, 25.05.2023
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21:35 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/pozhar-1874215738.html
Пожар в доме на Никитском бульваре в Москве потушили
Пожар в доме на Никитском бульваре в Москве потушили - РИА Новости, 25.05.2023
Пожар в доме на Никитском бульваре в Москве потушили
Пожар в доме на Никитском бульваре в Москве ликвидирован, спасены 9 человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T21:35
2023-05-25T21:35
происшествия
москва
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пожар в доме на Никитском бульваре в Москве ликвидирован, спасены 9 человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости о возгорании в шестиэтажном здании на Никитском бульваре в Москве, сведений о пострадавших не поступало. Предварительно, пожар произошел в квартире. В телеграм-канале столичного департамента транспорта говорилось, что в связи с пожаром перекрыто движение по внутренней стороне бульварного кольца. "В 21.11 пожар ликвидирован. Происходило загорание личных вещей и мебели в квартире на площади 60 квадратных метров. Спасено девять человек", - сказал собеседник агентства. Уточняется, что очаг пожара находился на втором этаже третьего подъезда.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Пожар в доме на Никитском бульваре в Москве потушили

Пожар в доме на Никитском бульваре в Москве потушили, спасены девять человек

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пожар в доме на Никитском бульваре в Москве ликвидирован, спасены 9 человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости о возгорании в шестиэтажном здании на Никитском бульваре в Москве, сведений о пострадавших не поступало. Предварительно, пожар произошел в квартире. В телеграм-канале столичного департамента транспорта говорилось, что в связи с пожаром перекрыто движение по внутренней стороне бульварного кольца.
«
"В 21.11 пожар ликвидирован. Происходило загорание личных вещей и мебели в квартире на площади 60 квадратных метров. Спасено девять человек", - сказал собеседник агентства.
Уточняется, что очаг пожара находился на втором этаже третьего подъезда.
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