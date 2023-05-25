https://ria.ru/20230525/pozhar-1874215738.html

Пожар в доме на Никитском бульваре в Москве потушили

Пожар в доме на Никитском бульваре в Москве потушили - РИА Новости, 25.05.2023

Пожар в доме на Никитском бульваре в Москве потушили

Пожар в доме на Никитском бульваре в Москве ликвидирован, спасены 9 человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T21:35

2023-05-25T21:35

2023-05-25T21:35

происшествия

москва

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пожар в доме на Никитском бульваре в Москве ликвидирован, спасены 9 человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости о возгорании в шестиэтажном здании на Никитском бульваре в Москве, сведений о пострадавших не поступало. Предварительно, пожар произошел в квартире. В телеграм-канале столичного департамента транспорта говорилось, что в связи с пожаром перекрыто движение по внутренней стороне бульварного кольца. "В 21.11 пожар ликвидирован. Происходило загорание личных вещей и мебели в квартире на площади 60 квадратных метров. Спасено девять человек", - сказал собеседник агентства. Уточняется, что очаг пожара находился на втором этаже третьего подъезда.

https://ria.ru/20230524/pozhar-1873968759.html

москва

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва