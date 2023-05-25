https://ria.ru/20230525/pozhar-1874213728.html
В центре Москвы загорелся жилой дом
В центре Москвы загорелся жилой дом - РИА Новости, 25.05.2023
В центре Москвы загорелся жилой дом
Пожар произошел в шестиэтажном здании на Никитском бульваре в Москве, сведений о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T21:16
2023-05-25T21:16
2023-05-25T21:41
происшествия
москва
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пожар произошел в шестиэтажном здании на Никитском бульваре в Москве, сведений о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в экстренных службах."В 20.32 поступило сообщение о пожаре в жилом 6-этажном здании по адресу: ЦАО, Никитский бульвар, дом 12", - сказал собеседник агентства.Уточняется, что сведений о пострадавших не поступало. Предварительно, пожар произошел в квартире.Также в телеграм-канале столичного департамента транспорта сообщили, что в связи с пожаром перекрыто движение по внутренней стороне бульварного кольца. На месте работают оперативные службы города.
https://ria.ru/20230524/pozhar-1873968759.html
москва
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пожарные возле дома на Никитском бульваре, где произошло возгорание
Пожарные возле дома на Никитском бульваре
2023-05-25T21:16
true
PT0M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В центре Москвы загорелся жилой дом
В Москве на Никитском бульваре загорелся жилой дом, сведений о пострадавших не поступало
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пожар произошел в шестиэтажном здании на Никитском бульваре в Москве, сведений о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
«
"В 20.32 поступило сообщение о пожаре в жилом 6-этажном здании по адресу: ЦАО
, Никитский бульвар, дом 12", - сказал собеседник агентства.
Уточняется, что сведений о пострадавших не поступало. Предварительно, пожар произошел в квартире.
Также в телеграм-канале столичного департамента транспорта сообщили, что в связи с пожаром перекрыто движение по внутренней стороне бульварного кольца. На месте работают оперативные службы города.
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