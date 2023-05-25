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В Одинцово локализовали пожар на строительном рынке
В Одинцово локализовали пожар на строительном рынке - РИА Новости, 25.05.2023
В Одинцово локализовали пожар на строительном рынке
Пожар на строительном рынке в Одинцово, где горят торговые павильоны, локализован на площади 1,8 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T02:16
2023-05-25T02:16
2023-05-25T02:35
происшествия
россия
одинцово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пожар на строительном рынке в Одинцово, где горят торговые павильоны, локализован на площади 1,8 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее МЧС сообщило, что в Одинцово горят торговые павильоны, площадь пожара увеличилась с 500 до 1800 квадратных метров, предварительно, никто не пострадал. По уточненной информации регионального главка МЧС, пожар произошел на строительном рынке "Акос". Городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара. "В 01.54 (мск) пожар локализован на площади 1800 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, одинцово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Одинцово, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Одинцово локализовали пожар на строительном рынке
МЧС: в Одинцово локализовали пожар на строительном рынке на площади 1800 квадратных метров
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пожар на строительном рынке в Одинцово, где горят торговые павильоны, локализован на площади 1,8 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее МЧС сообщило, что в Одинцово горят торговые павильоны, площадь пожара увеличилась с 500 до 1800 квадратных метров, предварительно, никто не пострадал. По уточненной информации регионального главка МЧС, пожар произошел на строительном рынке "Акос". Городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара.
"В 01.54 (мск) пожар локализован на площади 1800 квадратных метров", - говорится в сообщении.