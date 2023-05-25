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Площадь пожара в Одинцово выросла до 1800 квадратных метров - РИА Новости, 25.05.2023
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01:50 25.05.2023
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Площадь пожара в Одинцово выросла до 1800 квадратных метров
Площадь пожара в Одинцово выросла до 1800 квадратных метров - РИА Новости, 25.05.2023
Площадь пожара в Одинцово выросла до 1800 квадратных метров
Площадь пожара в Одинцово, где горят торговые павильоны, выросла до 1800 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T01:50
2023-05-25T01:50
происшествия
одинцово
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Площадь пожара в Одинцово, где горят торговые павильоны, выросла до 1800 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее МЧС сообщило, что в Одинцово горят торговые павильоны на площади 1200 квадратных метров, предварительно, никто не пострадал. По уточненной информации регионального главка МЧС, пожар произошел на строительном рынке "Акос". Городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара. "По состоянию на 01.36 (мск) площадь пожара составляет 1800 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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происшествия, одинцово, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Одинцово, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара в Одинцово выросла до 1800 квадратных метров

МЧС: площадь пожара в Одинцово выросла до 1800 квадратных метров

© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС России тушат пожар
Сотрудники противопожарной службы МЧС России тушат пожар - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю
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Сотрудники противопожарной службы МЧС России тушат пожар. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Площадь пожара в Одинцово, где горят торговые павильоны, выросла до 1800 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее МЧС сообщило, что в Одинцово горят торговые павильоны на площади 1200 квадратных метров, предварительно, никто не пострадал. По уточненной информации регионального главка МЧС, пожар произошел на строительном рынке "Акос". Городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара.
"По состоянию на 01.36 (мск) площадь пожара составляет 1800 квадратных метров", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияОдинцовоРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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