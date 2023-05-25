https://ria.ru/20230525/pozhar-1873978969.html
Площадь пожара на строительном рынке в Одинцово увеличилась вдвое
Площадь пожара на строительном рынке в Одинцово увеличилась вдвое - РИА Новости, 25.05.2023
Площадь пожара на строительном рынке в Одинцово увеличилась вдвое
Площадь пожара в Одинцово, где горят торговые павильоны, увеличилась более чем вдвое, до 1200 квадратных метров, сообщает МЧС России. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T00:48
2023-05-25T00:48
2023-05-25T00:55
происшествия
одинцово
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/08/1870434269_0:0:3284:1847_1920x0_80_0_0_90b47ec6430291866a36084ff7696d08.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Площадь пожара в Одинцово, где горят торговые павильоны, увеличилась более чем вдвое, до 1200 квадратных метров, сообщает МЧС России. Ранее МЧС сообщило, что в Одинцово загорелись торговые павильоны на площади 500 квадратных метров, предварительно, никто не пострадал. По уточненной информации регионального главка МЧС, пожар произошел на строительном рынке "Акос". "Площадь пожара увеличилась до 1200 квадратных метров, проводится наращивание сил и средств для дальнейшего недопущения распространения огня", - говорится в сообщении.Прокуратура Одинцово контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки, сообщила прокуратура Московской области в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230524/pozhar-1873951409.html
одинцово
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/08/1870434269_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_7a878504b66d9fa2fe5f5d610af9a415.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, одинцово, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Одинцово, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара на строительном рынке в Одинцово увеличилась вдвое
Площадь пожара на строительном рынке в Одинцово увеличилась вдвое