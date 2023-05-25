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Площадь пожара на строительном рынке в Одинцово увеличилась вдвое - РИА Новости, 25.05.2023
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00:48 25.05.2023 (обновлено: 00:55 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/pozhar-1873978969.html
Площадь пожара на строительном рынке в Одинцово увеличилась вдвое
Площадь пожара на строительном рынке в Одинцово увеличилась вдвое - РИА Новости, 25.05.2023
Площадь пожара на строительном рынке в Одинцово увеличилась вдвое
Площадь пожара в Одинцово, где горят торговые павильоны, увеличилась более чем вдвое, до 1200 квадратных метров, сообщает МЧС России. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T00:48
2023-05-25T00:55
происшествия
одинцово
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Площадь пожара в Одинцово, где горят торговые павильоны, увеличилась более чем вдвое, до 1200 квадратных метров, сообщает МЧС России. Ранее МЧС сообщило, что в Одинцово загорелись торговые павильоны на площади 500 квадратных метров, предварительно, никто не пострадал. По уточненной информации регионального главка МЧС, пожар произошел на строительном рынке "Акос". "Площадь пожара увеличилась до 1200 квадратных метров, проводится наращивание сил и средств для дальнейшего недопущения распространения огня", - говорится в сообщении.Прокуратура Одинцово контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки, сообщила прокуратура Московской области в своем телеграм-канале.
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происшествия, одинцово, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Одинцово, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара на строительном рынке в Одинцово увеличилась вдвое

Площадь пожара на строительном рынке в Одинцово увеличилась вдвое

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС тушат пожар
Сотрудники противопожарной службы МЧС тушат пожар - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудники противопожарной службы МЧС тушат пожар. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Площадь пожара в Одинцово, где горят торговые павильоны, увеличилась более чем вдвое, до 1200 квадратных метров, сообщает МЧС России.
Ранее МЧС сообщило, что в Одинцово загорелись торговые павильоны на площади 500 квадратных метров, предварительно, никто не пострадал. По уточненной информации регионального главка МЧС, пожар произошел на строительном рынке "Акос".
"Площадь пожара увеличилась до 1200 квадратных метров, проводится наращивание сил и средств для дальнейшего недопущения распространения огня", - говорится в сообщении.
Прокуратура Одинцово контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки, сообщила прокуратура Московской области в своем телеграм-канале.
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ПроисшествияОдинцовоРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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