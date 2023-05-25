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В подмосковном Одинцово загорелись торговые павильоны
В подмосковном Одинцово загорелись торговые павильоны - РИА Новости, 25.05.2023
В подмосковном Одинцово загорелись торговые павильоны
Торговые павильоны загорелись в подмосковном Одинцово на площади 500 квадратных метров, предварительно, никто не пострадал, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T00:24
2023-05-25T00:24
2023-05-25T00:38
происшествия
одинцово
россия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Торговые павильоны загорелись в подмосковном Одинцово на площади 500 квадратных метров, предварительно, никто не пострадал, сообщает пресс-служба МЧС РФ. "Поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, улица Внуковская, дом 11 ... Происходит возгорание торговых павильонов на площади 500 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении. По уточненной информации регионального главка МЧС, пожар произошел на строительном рынке "Акос".
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, одинцово, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Одинцово, Россия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В подмосковном Одинцово загорелись торговые павильоны
В подмосковном Одинцово загорелись торговые павильоны на площади 500 квадратных метров