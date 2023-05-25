https://ria.ru/20230525/poteri-1874111137.html
Минобороны назвало потери ВСУ на двух направлениях
Минобороны назвало потери ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 25.05.2023
Минобороны назвало потери ВСУ на двух направлениях
На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 250 военнослужащих, сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T15:14
2023-05-25T15:14
2023-05-25T15:19
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 250 военнослужащих, сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ."На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Масютовка, Тимковска, Котляровка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. В районах населенных пунктов Новомлынск, Синьковка Харьковской области, Ивановка Донецкой народной республики и Розовка Луганской народной республики пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки потери противника на данном направлении составили до 190 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-30", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики, Райгородка и Червоная Диброва Луганской народной республики."Уничтожено до 65 украинских военнослужащих, три пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20230525/provokatsiya-1874059474.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Минобороны назвало потери ВСУ на двух направлениях
Минобороны: ВСУ потеряли более 250 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях