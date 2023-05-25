https://ria.ru/20230525/poteri-1874111137.html

Минобороны назвало потери ВСУ на двух направлениях

Минобороны назвало потери ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 25.05.2023

Минобороны назвало потери ВСУ на двух направлениях

На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 250 военнослужащих, сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T15:14

2023-05-25T15:14

2023-05-25T15:19

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 250 военнослужащих, сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ."На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Масютовка, Тимковска, Котляровка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. В районах населенных пунктов Новомлынск, Синьковка Харьковской области, Ивановка Донецкой народной республики и Розовка Луганской народной республики пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки потери противника на данном направлении составили до 190 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-30", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики, Райгородка и Червоная Диброва Луганской народной республики."Уничтожено до 65 украинских военнослужащих, три пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20230525/provokatsiya-1874059474.html

харьковская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, вооруженные силы украины