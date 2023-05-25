https://ria.ru/20230525/porazhenie-1873962179.html
Запад мечтает о поражении России — и ее деньгах
Запад мечтает о поражении России — и ее деньгах - РИА Новости, 25.05.2023
Запад мечтает о поражении России — и ее деньгах
Владимир Путин, выступая на Евразийском экономическом форуме, предельно просто и лаконично охарактеризовал первопричины и не думающего останавливаться... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T08:00
2023-05-25T08:00
2023-05-25T08:05
аналитика
украина
россия
европа
владимир путин
роберт хабек
нафтогаз украины
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873916241_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4db6430fbd1cadee8e38765fafb1b5d8.jpg
Владимир Путин, выступая на Евразийском экономическом форуме, предельно просто и лаконично охарактеризовал первопричины и не думающего останавливаться энергетического кризиса внутри Европы: "Кто виноват в том, что произошло? "Северный поток — 1" взорвали, "Северный поток — 2" не открыли. Маршрут "Ямал — Европа" через Польшу мы, что ли, закрыли? Польша закрыла. Две нитки газопровода через Украину — Украина одну из них закрыла. Не мы же это сделали. Кстати говоря, по второй нитке мы же поставляем газ в Европу, а Украина, несмотря на то что называет нас агрессором, благополучно кассирует деньги за транзит. Мы все свои обязательства выполняем в полном объеме".Как будто по заказу, парой часов ранее разгромно-скандальной публикацией разразилась The Washington Post, раскрывающей секрет Полишинеля. Заключается он в том, что якобы несчастная Украина, с одной стороны, требует от коллективного Запада разорвать любые экономические связи с Россией и тотально отказаться от любого импорта российских энергоресурсов, чтобы не поддерживать "российскую военную машину", а с другой стороны, сам Киев и не думает объявлять Москве войну или прекращать транзитную прокачку этих же ресурсов по своей территории, пополняя собственный бюджет.Издание приводит слова Алексея Чернышова, одного из топ-менеджеров главной энергетической компании Украины "Нафтогаз". Функционер лукаво виляет, утверждая, что страна не может себе позволить отрубить все магистральные транзитные трассы, так как рассчитывает на получение компенсаций от России, а еще потому что от украинского транзита зависят некие уважаемые партнеры Киева в Евросоюзе.Пытаться найти логику в словах Чернышова не стоит. Ее нет — присутствует только словесная манипуляция. Анекдотичность ситуации в том, что в данном случае руководитель "Нафтогаза" обманывает не нас, а своих уважаемых партнеров. Однако в Брюсселе сидят не менее прожженные проходимцы и умелые словоблуды, а потому подобные высказывания и осознанная политика на уровне государства могут ввести в заблуждение разве что совсем уж наивного и доверчивого обывателя.Перед нами разворачивается уже второй акт геополитического балета, в котором зажиревшие когда-то на дешевой российской ресурсной базе пираньи и барракуды кружат вокруг друг дружки, убеждая, что уважаемый партнер должен добровольно сократить диету и кушать поменьше. При переходе к следующему акту следует ожидать резкого охлаждения украино-европейской дружбы, так как Брюссель в данной ситуации как ни крути оказался в положении наивного дурачка. Которого обманывали и которому продолжают осознанно врать абсолютно все — и Вашингтон, и клянущийся в исторической общности Киев.Просто напомним, что по итогам 2021 года, который сегодня кажется далекой эпохой прошлого, Россия поставила в страны Евросоюза 203 миллиарда кубометров природного газа, или 40 процентов от общего импорта. Нефти и продуктов ее переработки было поставлено 540 миллионов тонн. Поставки угля добавили в эту корзину еще 53 миллиона тонн, при этом импорт ненавистного твердого ископаемого топлива стабильно набирал все большие объемы, увеличившись по сравнению с 2020 годом сразу на десять процентов. Скрупулезно учитывающие каждый цент и галлон американцы подсчитали, что по итогам 2021-го страны еврозоны заплатили российским поставщикам 147,8 миллиарда долларов за поставки этих трех базовых энергоресурсов. Для сравнения напомним, что доля европейских инвестиций в строительство "Северного потока — 2" составляла всего шесть миллиардов. Как говорится, почувствуйте разницу.По итогам уже 2022 года Берлин как кабина управления главного экономического локомотива ЕС признает, что страна несет колоссальные убытки из-за отказа от российских энергоресурсов. Министр Роберт Хабек, который вначале радостно призывал своих сограждан мыться в прохладном душе и не более двух-трех минут за раз, сегодня требует от генерирующих компаний не повышать розничные цены на электроэнергию и грозится ввести дополнительные налоги на уже полученные операторами сверхприбыли.Париж из-за системных проблем в атомной отрасли впервые в новейшей истории перестал экспортировать и начал закупать электроэнергию у соседей.Варшава призналась, что только на закупках сырой нефти у сторонних поставщиков несет чистый убыток в 28 миллионов долларов. Каждый день.Британские СМИ публикуют алармистские статьи и трясутся от ужасной мысли, что Россия в отместку за взрыв "Северных потоков" может перерезать два кабеля на дне Ла-Манша, что гарантированно приведет к коллапсу энергетики и экономики.И тут на сцену с трагическим лицом профессиональной жертвы взбирается Украина, которая одной рукой клянчит очередной денежный транш, танки и самолеты, а другой — потихоньку откручивает вентиль на газовой и нефтяной трубе, идущей с севера. Чтобы заработать пару миллиардов долларов еще и на прокачке, а кто не в курсе: транзит оплачивает покупатель, то есть все та же Европа. Осталось выяснить, каков порог финансово-экономической прочности у Старого Света и как скоро джентльмены вспомнят о привычных методах ведения бизнеса, то есть грабеже ближнего.Геополитика, замешанная на больших деньгах, крайне занимательная вещь, более всего напоминающая банку с пауками. Наблюдать за ними интересно, особенно если ты по другую строну стекла.
https://ria.ru/20230524/tranzit-1873781790.html
https://ria.ru/20230519/gaz-1872823299.html
https://ria.ru/20230404/pekar-1863004665.html
украина
россия
европа
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873916241_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a6e5c5f20756eae2162791e262057c73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
аналитика, украина, россия, европа, владимир путин, роберт хабек, нафтогаз украины, евросоюз, северный поток, северный поток — 2, цены на нефть, сша
Аналитика, Украина, Россия, Европа, Владимир Путин, Роберт Хабек, Нафтогаз Украины, Евросоюз, Северный поток, Северный поток — 2, Цены на нефть, США
Владимир Путин, выступая на Евразийском экономическом форуме, предельно просто и лаконично охарактеризовал первопричины и не думающего останавливаться энергетического кризиса внутри Европы: "Кто виноват в том, что произошло? "Северный поток — 1" взорвали, "Северный поток — 2" не открыли. Маршрут "Ямал — Европа" через Польшу мы, что ли, закрыли? Польша закрыла. Две нитки газопровода через Украину — Украина одну из них закрыла. Не мы же это сделали. Кстати говоря, по второй нитке мы же поставляем газ в Европу, а Украина, несмотря на то что называет нас агрессором, благополучно кассирует деньги за транзит. Мы все свои обязательства выполняем в полном объеме".
Как будто по заказу, парой часов ранее разгромно-скандальной публикацией разразилась
The Washington Post, раскрывающей секрет Полишинеля. Заключается он в том, что якобы несчастная Украина, с одной стороны, требует от коллективного Запада разорвать любые экономические связи с Россией и тотально отказаться от любого импорта российских энергоресурсов, чтобы не поддерживать "российскую военную машину", а с другой стороны, сам Киев и не думает объявлять Москве войну или прекращать транзитную прокачку этих же ресурсов по своей территории, пополняя собственный бюджет.
СМИ: Киев настаивает на сохранении транзита российского газа через Украину
Издание приводит слова Алексея Чернышова, одного из топ-менеджеров главной энергетической компании Украины "Нафтогаз". Функционер лукаво виляет, утверждая, что страна не может себе позволить отрубить все магистральные транзитные трассы, так как рассчитывает на получение компенсаций от России, а еще потому что от украинского транзита зависят некие уважаемые партнеры Киева в Евросоюзе.
Пытаться найти логику в словах Чернышова не стоит. Ее нет — присутствует только словесная манипуляция. Анекдотичность ситуации в том, что в данном случае руководитель "Нафтогаза" обманывает не нас, а своих уважаемых партнеров. Однако в Брюсселе сидят не менее прожженные проходимцы и умелые словоблуды, а потому подобные высказывания и осознанная политика на уровне государства могут ввести в заблуждение разве что совсем уж наивного и доверчивого обывателя.
Перед нами разворачивается уже второй акт геополитического балета, в котором зажиревшие когда-то на дешевой российской ресурсной базе пираньи и барракуды кружат вокруг друг дружки, убеждая, что уважаемый партнер должен добровольно сократить диету и кушать поменьше. При переходе к следующему акту следует ожидать резкого охлаждения украино-европейской дружбы, так как Брюссель в данной ситуации как ни крути оказался в положении наивного дурачка. Которого обманывали и которому продолжают осознанно врать абсолютно все — и Вашингтон, и клянущийся в исторической общности Киев.
"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме
Просто напомним, что по итогам 2021 года, который сегодня кажется далекой эпохой прошлого, Россия поставила в страны Евросоюза 203 миллиарда кубометров природного газа, или 40 процентов от общего импорта. Нефти и продуктов ее переработки было поставлено 540 миллионов тонн. Поставки угля добавили в эту корзину еще 53 миллиона тонн, при этом импорт ненавистного твердого ископаемого топлива стабильно набирал все большие объемы, увеличившись по сравнению с 2020 годом сразу на десять процентов. Скрупулезно учитывающие каждый цент и галлон американцы подсчитали, что по итогам 2021-го страны еврозоны заплатили российским поставщикам 147,8 миллиарда долларов за поставки этих трех базовых энергоресурсов. Для сравнения напомним, что доля европейских инвестиций в строительство "Северного потока — 2" составляла всего шесть миллиардов. Как говорится, почувствуйте разницу.
По итогам уже 2022 года Берлин как кабина управления главного экономического локомотива ЕС признает, что страна несет колоссальные убытки из-за отказа от российских энергоресурсов. Министр Роберт Хабек, который вначале радостно призывал своих сограждан мыться в прохладном душе и не более двух-трех минут за раз, сегодня требует от генерирующих компаний не повышать розничные цены на электроэнергию и грозится ввести дополнительные налоги на уже полученные операторами сверхприбыли.
Париж из-за системных проблем в атомной отрасли впервые в новейшей истории перестал экспортировать и начал закупать электроэнергию у соседей.
Во Франции пекарь попросил помощи у Макрона из-за огромных счетов
Варшава призналась, что только на закупках сырой нефти у сторонних поставщиков несет чистый убыток в 28 миллионов долларов. Каждый день.
Британские СМИ публикуют алармистские статьи и трясутся от ужасной мысли, что Россия в отместку за взрыв "Северных потоков" может перерезать два кабеля на дне Ла-Манша, что гарантированно приведет к коллапсу энергетики и экономики.
И тут на сцену с трагическим лицом профессиональной жертвы взбирается Украина, которая одной рукой клянчит очередной денежный транш, танки и самолеты, а другой — потихоньку откручивает вентиль на газовой и нефтяной трубе, идущей с севера. Чтобы заработать пару миллиардов долларов еще и на прокачке, а кто не в курсе: транзит оплачивает покупатель, то есть все та же Европа. Осталось выяснить, каков порог финансово-экономической прочности у Старого Света и как скоро джентльмены вспомнят о привычных методах ведения бизнеса, то есть грабеже ближнего.
Геополитика, замешанная на больших деньгах, крайне занимательная вещь, более всего напоминающая банку с пауками. Наблюдать за ними интересно, особенно если ты по другую строну стекла.