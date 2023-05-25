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Финляндия поставила Украине 16-й пакет военной помощи - РИА Новости, 25.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:12 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/pomosch-1874091629.html
Финляндия поставила Украине 16-й пакет военной помощи
Финляндия поставила Украине 16-й пакет военной помощи - РИА Новости, 25.05.2023
Финляндия поставила Украине 16-й пакет военной помощи
Финляндия поставила Украине 16-й пакет военной помощи стоимостью 109 миллионов евро, сообщает финское минобороны. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T14:12
2023-05-25T14:12
специальная военная операция на украине
украина
финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 мая — РИА Новости. Финляндия поставила Украине 16-й пакет военной помощи стоимостью 109 миллионов евро, сообщает финское минобороны. "Это уже шестнадцатая поставка военной техники из Финляндии на Украину. Она включает, в частности, зенитное вооружение и боеприпасы. Оценочная стоимость техники, входящей в эту партию, для Финляндии составляет 109 миллионов евро", - говорится в сообщении. Общая стоимость всех пакетов военной помощи, предоставленных Финляндией Украине, составляет 1,1 миллиарда евро, уточняется в сообщении. Информация о точном содержании, способах и сроках доставки вооружения не разглашается, сообщает финское минобороны.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
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украина, финляндия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Финляндия
Финляндия поставила Украине 16-й пакет военной помощи

Финляндия поставила Украине 16-й пакет военной помощи на 109 миллионов евро

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 мая — РИА Новости. Финляндия поставила Украине 16-й пакет военной помощи стоимостью 109 миллионов евро, сообщает финское минобороны.
"Это уже шестнадцатая поставка военной техники из Финляндии на Украину. Она включает, в частности, зенитное вооружение и боеприпасы. Оценочная стоимость техники, входящей в эту партию, для Финляндии составляет 109 миллионов евро", - говорится в сообщении.
Общая стоимость всех пакетов военной помощи, предоставленных Финляндией Украине, составляет 1,1 миллиарда евро, уточняется в сообщении.
Информация о точном содержании, способах и сроках доставки вооружения не разглашается, сообщает финское минобороны.
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