https://ria.ru/20230525/pomosch-1874091629.html
Финляндия поставила Украине 16-й пакет военной помощи
Финляндия поставила Украине 16-й пакет военной помощи - РИА Новости, 25.05.2023
Финляндия поставила Украине 16-й пакет военной помощи
Финляндия поставила Украине 16-й пакет военной помощи стоимостью 109 миллионов евро, сообщает финское минобороны. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T14:12
2023-05-25T14:12
2023-05-25T14:12
специальная военная операция на украине
украина
финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 мая — РИА Новости. Финляндия поставила Украине 16-й пакет военной помощи стоимостью 109 миллионов евро, сообщает финское минобороны. "Это уже шестнадцатая поставка военной техники из Финляндии на Украину. Она включает, в частности, зенитное вооружение и боеприпасы. Оценочная стоимость техники, входящей в эту партию, для Финляндии составляет 109 миллионов евро", - говорится в сообщении. Общая стоимость всех пакетов военной помощи, предоставленных Финляндией Украине, составляет 1,1 миллиарда евро, уточняется в сообщении. Информация о точном содержании, способах и сроках доставки вооружения не разглашается, сообщает финское минобороны.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
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украина, финляндия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Финляндия
Финляндия поставила Украине 16-й пакет военной помощи
Финляндия поставила Украине 16-й пакет военной помощи на 109 миллионов евро
ХЕЛЬСИНКИ, 25 мая — РИА Новости.
Финляндия поставила Украине 16-й пакет военной помощи стоимостью 109 миллионов евро, сообщает финское минобороны.
"Это уже шестнадцатая поставка военной техники из Финляндии на Украину. Она включает, в частности, зенитное вооружение и боеприпасы. Оценочная стоимость техники, входящей в эту партию, для Финляндии составляет 109 миллионов евро", - говорится в сообщении.
Общая стоимость всех пакетов военной помощи, предоставленных Финляндией Украине, составляет 1,1 миллиарда евро, уточняется в сообщении.
Информация о точном содержании, способах и сроках доставки вооружения не разглашается, сообщает финское минобороны.