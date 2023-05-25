Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре - РИА Новости, 25.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:02 25.05.2023 (обновлено: 09:30 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/pogoda-1873998133.html
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре - РИА Новости, 25.05.2023
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в четверг, местами ожидаются дождь, гроза и порывы ветра до 15 метров в секунду, сообщили в телеграм-канале РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T09:02
2023-05-25T09:30
общество
москва
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801572353_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_f193d27ba4cf0c7ec80fc78b330d224d.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в четверг, местами ожидаются дождь, гроза и порывы ветра до 15 метров в секунду, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 21.00 в столице местами ожидаются дождь, гроза, порывы ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении. Москвичей попросили быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.По данным пресс-службы МЧС РФ, также ожидается град. Жителей столицы попросили не оставлять детей без присмотра.
https://ria.ru/20230524/klimat-1873764529.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801572353_44:0:2775:2048_1920x0_80_0_0_fdf94bded3cfe12da26a8909588796c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, погода
Общество, Москва, Погода
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

Москвичей предупредили о грозе и порывах ветра до 15 метров в секунду в четверг

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСотрудник коммунальных служб у открытого люка сточной канализации на проезжей части во время дождя в Москве
Сотрудник коммунальных служб у открытого люка сточной канализации на проезжей части во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Сотрудник коммунальных служб у открытого люка сточной канализации на проезжей части во время дождя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в четверг, местами ожидаются дождь, гроза и порывы ветра до 15 метров в секунду, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 21.00 в столице местами ожидаются дождь, гроза, порывы ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Москвичей попросили быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
По данным пресс-службы МЧС РФ, также ожидается град. Жителей столицы попросили не оставлять детей без присмотра.
Мужчина фотографирует термометр на здании Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Климатолог оценил влияние Эль-Ниньо на погоду в России в 2023 году
24 мая, 06:09
 
ОбществоМоскваПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала