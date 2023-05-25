https://ria.ru/20230525/pogoda-1873994014.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 25.05.2023
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Облачная погода с прояснениями, местами дожди, грозы и до плюс 23 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T08:20
2023-05-25T08:20
2023-05-25T08:20
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, местами дожди, грозы и до плюс 23 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Погода в Москве в четверг обусловится влиянием фронтальной системы, поэтому будет облачно, с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. В столице днем плюс 21-23 градусов, в Подмосковье плюс 19-24 градусов", - сказал Тишковец. По словам синоптика, ветер будет дуть северо-западный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 747 миллиметров ртутного столба. Кроме того, Тишковец отметил, что в настоящий момент туман в столице не фиксируется. "Прошедшей ночью столичная метеостанция на ВДНХ туман не давала, только дымку, а в окрестностях и по Подмосковью туманы отмечались", - сказал специалист.
https://ria.ru/20230524/klimat-1873764529.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в четверг
В Москве в четверг ожидают дожди, грозы и до 23 градусов тепла