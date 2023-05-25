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Архангельский губернатор рассказал полпреду СЗФО о поддержке участников СВО - РИА Новости, 25.05.2023
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Архангельская область
 
21:17 25.05.2023 (обновлено: 21:22 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/podderzhka-1874214295.html
Архангельский губернатор рассказал полпреду СЗФО о поддержке участников СВО
Архангельский губернатор рассказал полпреду СЗФО о поддержке участников СВО - РИА Новости, 25.05.2023
Архангельский губернатор рассказал полпреду СЗФО о поддержке участников СВО
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе встречи с полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александром РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T21:17
2023-05-25T21:22
архангельская область
россия
архангельск
александр цыбульский
александр гуцан
архангельская область
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АРХАНГЕЛЬСК, 25 мая – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе встречи с полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александром Гуцаном рассказал о мерах поддержки семей участников специальной военной операции и работе штаба по оказанию помощи, сообщила пресс-служба правительства региона. Глава региона отметил, что вопросы поддержки военнослужащих и их семей являются одним из приоритетных направлений работы правительства Архангельской области с первых дней проведения СВО. "У нас создан специальный штаб на базе губернаторского центра "Вместе мы сильнее", который является опорной структурой для оказания любого вида помощи нашим военнослужащим и их родным. Мы стараемся все вопросы, с которыми сталкиваются семьи наших бойцов, брать на себя, и сегодня во всех муниципалитетах региона созданы филиалы штаба поддержки военнослужащих", – отметил Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба. Он рассказал, что штаб создан для консолидации усилий всех органов власти, общественных и волонтерских организаций и объединений, представителей бизнеса и гражданского сообщества. На региональном уровне также принят целый ряд мер поддержки военнослужащих и их семей. На этой неделе на сессии Архангельского областного Собрания депутатов принято решение распространить право получения единовременной выплаты на газификацию домовладений на семьи военных, которые служат в зоне СВО по контракту, и на добровольцев. Ранее право на получение этой меры поддержки в отношении участников спецоперации распространялось только на жителей региона, призванных на военную службу по мобилизации. "Очень важно, чтобы внимание к семьям военнослужащих оставалось в приоритете деятельности регионального правительства. Главное, чтобы эта работа проводилась на постоянной основе, с учетом адресного, персонального подхода и внимания к каждой семье защитника Отечества", – сказал Гуцан. Губернатор сообщил, что в общей сложности начиная с октября прошлого года от военнослужащих и членов их семей в штаб поступило более трех тысяч обращений. Сотрудники штаба оказывают обратившимся как консультационную, так и психологическую поддержку. "На сегодняшний день психологи работают в удаленном формате, находясь в Архангельске. При необходимости мы готовы организовать и выезды специалистов-психологов в районы. Мы понимаем, что после возвращения военнослужащих из зоны проведения специальной военной операции им может потребоваться в том числе и психологическая помощь, и потребность в таких специалистах может возрасти", – подчеркнул Цыбульский. В Архангельской области для участников СВО также будут расширены возможности для прохождения реабилитации, получения медицинской помощи и санаторно-курортного лечения. Глава региона добавил, что подготовка социальных учреждений, занимающихся реабилитацией граждан, в Архангельской области уже ведется.
https://ria.ru/20230524/podderzhka-1873808873.html
https://ria.ru/20230407/svo-1863746500.html
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архангельская область, россия, архангельск, александр цыбульский, александр гуцан
Архангельская область, Россия, Архангельск, Александр Цыбульский, Александр Гуцан, Архангельская область

Архангельский губернатор рассказал полпреду СЗФО о поддержке участников СВО

© AP PhotoРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© AP Photo
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
АРХАНГЕЛЬСК, 25 мая – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе встречи с полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александром Гуцаном рассказал о мерах поддержки семей участников специальной военной операции и работе штаба по оказанию помощи, сообщила пресс-служба правительства региона.
Глава региона отметил, что вопросы поддержки военнослужащих и их семей являются одним из приоритетных направлений работы правительства Архангельской области с первых дней проведения СВО.
«
"У нас создан специальный штаб на базе губернаторского центра "Вместе мы сильнее", который является опорной структурой для оказания любого вида помощи нашим военнослужащим и их родным. Мы стараемся все вопросы, с которыми сталкиваются семьи наших бойцов, брать на себя, и сегодня во всех муниципалитетах региона созданы филиалы штаба поддержки военнослужащих", – отметил Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба.
Он рассказал, что штаб создан для консолидации усилий всех органов власти, общественных и волонтерских организаций и объединений, представителей бизнеса и гражданского сообщества. На региональном уровне также принят целый ряд мер поддержки военнослужащих и их семей.
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В Архангельской области расширили меры поддержки семей участников СВО
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На этой неделе на сессии Архангельского областного Собрания депутатов принято решение распространить право получения единовременной выплаты на газификацию домовладений на семьи военных, которые служат в зоне СВО по контракту, и на добровольцев. Ранее право на получение этой меры поддержки в отношении участников спецоперации распространялось только на жителей региона, призванных на военную службу по мобилизации.
«
"Очень важно, чтобы внимание к семьям военнослужащих оставалось в приоритете деятельности регионального правительства. Главное, чтобы эта работа проводилась на постоянной основе, с учетом адресного, персонального подхода и внимания к каждой семье защитника Отечества", – сказал Гуцан.
Губернатор сообщил, что в общей сложности начиная с октября прошлого года от военнослужащих и членов их семей в штаб поступило более трех тысяч обращений. Сотрудники штаба оказывают обратившимся как консультационную, так и психологическую поддержку.
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«
"На сегодняшний день психологи работают в удаленном формате, находясь в Архангельске. При необходимости мы готовы организовать и выезды специалистов-психологов в районы. Мы понимаем, что после возвращения военнослужащих из зоны проведения специальной военной операции им может потребоваться в том числе и психологическая помощь, и потребность в таких специалистах может возрасти", – подчеркнул Цыбульский.
В Архангельской области для участников СВО также будут расширены возможности для прохождения реабилитации, получения медицинской помощи и санаторно-курортного лечения. Глава региона добавил, что подготовка социальных учреждений, занимающихся реабилитацией граждан, в Архангельской области уже ведется.

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