https://ria.ru/20230525/podderzhka-1874214295.html
Архангельский губернатор рассказал полпреду СЗФО о поддержке участников СВО
Архангельский губернатор рассказал полпреду СЗФО о поддержке участников СВО - РИА Новости, 25.05.2023
Архангельский губернатор рассказал полпреду СЗФО о поддержке участников СВО
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе встречи с полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александром РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T21:17
2023-05-25T21:17
2023-05-25T21:22
архангельская область
россия
архангельск
александр цыбульский
александр гуцан
архангельская область
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АРХАНГЕЛЬСК, 25 мая – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе встречи с полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александром Гуцаном рассказал о мерах поддержки семей участников специальной военной операции и работе штаба по оказанию помощи, сообщила пресс-служба правительства региона. Глава региона отметил, что вопросы поддержки военнослужащих и их семей являются одним из приоритетных направлений работы правительства Архангельской области с первых дней проведения СВО. "У нас создан специальный штаб на базе губернаторского центра "Вместе мы сильнее", который является опорной структурой для оказания любого вида помощи нашим военнослужащим и их родным. Мы стараемся все вопросы, с которыми сталкиваются семьи наших бойцов, брать на себя, и сегодня во всех муниципалитетах региона созданы филиалы штаба поддержки военнослужащих", – отметил Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба. Он рассказал, что штаб создан для консолидации усилий всех органов власти, общественных и волонтерских организаций и объединений, представителей бизнеса и гражданского сообщества. На региональном уровне также принят целый ряд мер поддержки военнослужащих и их семей. На этой неделе на сессии Архангельского областного Собрания депутатов принято решение распространить право получения единовременной выплаты на газификацию домовладений на семьи военных, которые служат в зоне СВО по контракту, и на добровольцев. Ранее право на получение этой меры поддержки в отношении участников спецоперации распространялось только на жителей региона, призванных на военную службу по мобилизации. "Очень важно, чтобы внимание к семьям военнослужащих оставалось в приоритете деятельности регионального правительства. Главное, чтобы эта работа проводилась на постоянной основе, с учетом адресного, персонального подхода и внимания к каждой семье защитника Отечества", – сказал Гуцан. Губернатор сообщил, что в общей сложности начиная с октября прошлого года от военнослужащих и членов их семей в штаб поступило более трех тысяч обращений. Сотрудники штаба оказывают обратившимся как консультационную, так и психологическую поддержку. "На сегодняшний день психологи работают в удаленном формате, находясь в Архангельске. При необходимости мы готовы организовать и выезды специалистов-психологов в районы. Мы понимаем, что после возвращения военнослужащих из зоны проведения специальной военной операции им может потребоваться в том числе и психологическая помощь, и потребность в таких специалистах может возрасти", – подчеркнул Цыбульский. В Архангельской области для участников СВО также будут расширены возможности для прохождения реабилитации, получения медицинской помощи и санаторно-курортного лечения. Глава региона добавил, что подготовка социальных учреждений, занимающихся реабилитацией граждан, в Архангельской области уже ведется.
https://ria.ru/20230524/podderzhka-1873808873.html
https://ria.ru/20230407/svo-1863746500.html
https://ria.ru/20230506/gospital-1870207987.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
архангельская область, россия, архангельск, александр цыбульский, александр гуцан
Архангельская область, Россия, Архангельск, Александр Цыбульский, Александр Гуцан, Архангельская область
АРХАНГЕЛЬСК, 25 мая – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе встречи с полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александром Гуцаном рассказал о мерах поддержки семей участников специальной военной операции и работе штаба по оказанию помощи, сообщила пресс-служба правительства региона.
Глава региона отметил, что вопросы поддержки военнослужащих и их семей являются одним из приоритетных направлений работы правительства Архангельской области с первых дней проведения СВО.
«
"У нас создан специальный штаб на базе губернаторского центра "Вместе мы сильнее", который является опорной структурой для оказания любого вида помощи нашим военнослужащим и их родным. Мы стараемся все вопросы, с которыми сталкиваются семьи наших бойцов, брать на себя, и сегодня во всех муниципалитетах региона созданы филиалы штаба поддержки военнослужащих", – отметил Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба.
Он рассказал, что штаб создан для консолидации усилий всех органов власти, общественных и волонтерских организаций и объединений, представителей бизнеса и гражданского сообщества. На региональном уровне также принят целый ряд мер поддержки военнослужащих и их семей.
В Архангельской области расширили меры поддержки семей участников СВО
На этой неделе на сессии Архангельского областного Собрания депутатов принято решение распространить право получения единовременной выплаты на газификацию домовладений на семьи военных, которые служат в зоне СВО по контракту, и на добровольцев. Ранее право на получение этой меры поддержки в отношении участников спецоперации распространялось только на жителей региона, призванных на военную службу по мобилизации.
«
"Очень важно, чтобы внимание к семьям военнослужащих оставалось в приоритете деятельности регионального правительства. Главное, чтобы эта работа проводилась на постоянной основе, с учетом адресного, персонального подхода и внимания к каждой семье защитника Отечества", – сказал Гуцан.
Губернатор сообщил, что в общей сложности начиная с октября прошлого года от военнослужащих и членов их семей в штаб поступило более трех тысяч обращений. Сотрудники штаба оказывают обратившимся как консультационную, так и психологическую поддержку.
Парламентарии Северо-Запада предложили новые меры поддержки участников СВО
«
"На сегодняшний день психологи работают в удаленном формате, находясь в Архангельске
. При необходимости мы готовы организовать и выезды специалистов-психологов в районы. Мы понимаем, что после возвращения военнослужащих из зоны проведения специальной военной операции им может потребоваться в том числе и психологическая помощь, и потребность в таких специалистах может возрасти", – подчеркнул Цыбульский.
В Архангельской области для участников СВО также будут расширены возможности для прохождения реабилитации, получения медицинской помощи и санаторно-курортного лечения. Глава региона добавил, что подготовка социальных учреждений, занимающихся реабилитацией граждан, в Архангельской области уже ведется.
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