https://ria.ru/20230525/pervouralsk-1874124221.html
Влетевший в остановку в Первоуральске мужчина не только выпил, но и покурил
Влетевший в остановку в Первоуральске мужчина не только выпил, но и покурил - РИА Новости, 25.05.2023
Влетевший в остановку в Первоуральске мужчина не только выпил, но и покурил
Влетевший в остановку водитель в свердловском городе Первоуральске имел не только алкогольное, но и наркотическое опьянение, ранее он нарушал правила дорожного... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T15:57
2023-05-25T15:57
2023-05-25T15:57
происшествия
первоуральск
свердловская область
авто
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Влетевший в остановку водитель в свердловском городе Первоуральске имел не только алкогольное, но и наркотическое опьянение, ранее он нарушал правила дорожного движения 24 раза, сообщает пресс-служба областного ГИБДД. Как информировало ведомство, утром в четверг в Первоуральске 29-летний водитель Subaru Impreza, "двигаясь с опасной скоростью", не справился с управлением и врезался в павильон сотовой связи остановочного комплекса. Алкотестер показал, что мужчина нетрезв, на него составили административный протокол и вместе с двумя пассажирами отправили в больницу. "В больнице проведено медицинское освидетельствование водителя, по результатам которого помимо алкогольного опьянения установлено также наркотическое опьянение. В биоматериале водителя обнаружено наркотическое вещество – марихуана", – говорится в релизе. Также сотрудники полиции выяснили, что житель Первоуральска имеет стаж вождения 10 лет, под градусом садится за руль не первый раз. "К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения он привлекался 24 раза, в том числе дважды – за нетрезвое вождение", – отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230525/avariya-1873991035.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, первоуральск, свердловская область, авто
Происшествия, Первоуральск, Свердловская область, Авто
Влетевший в остановку в Первоуральске мужчина не только выпил, но и покурил
Влетевший в остановку в свердловском Первоуральске водитель не только выпил, но и покурил
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Влетевший в остановку водитель в свердловском городе Первоуральске имел не только алкогольное, но и наркотическое опьянение, ранее он нарушал правила дорожного движения 24 раза, сообщает пресс-служба областного ГИБДД.
Как информировало ведомство, утром в четверг в Первоуральске 29-летний водитель Subaru Impreza, "двигаясь с опасной скоростью", не справился с управлением и врезался в павильон сотовой связи остановочного комплекса. Алкотестер показал, что мужчина нетрезв, на него составили административный протокол и вместе с двумя пассажирами отправили в больницу.
"В больнице проведено медицинское освидетельствование водителя, по результатам которого помимо алкогольного опьянения установлено также наркотическое опьянение. В биоматериале водителя обнаружено наркотическое вещество – марихуана", – говорится в релизе.
Также сотрудники полиции выяснили, что житель Первоуральска имеет стаж вождения 10 лет, под градусом садится за руль не первый раз. "К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения он привлекался 24 раза, в том числе дважды – за нетрезвое вождение", – отметили в пресс-службе.
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