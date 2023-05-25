https://ria.ru/20230525/peregovory-1874210934.html
Трехсторонние переговоры Путина, Алиева и Пашиняна. Прямая трансляция
Трехсторонние переговоры Путина, Алиева и Пашиняна. Прямая трансляция - РИА Новости, 25.05.2023
Трехсторонние переговоры Путина, Алиева и Пашиняна. Прямая трансляция
Российский лидер Владимир Путин проводит трехсторонние переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T22:23
2023-05-25T22:23
2023-05-25T22:23
политика
владимир путин
ильхам алиев
никол пашинян
россия
азербайджан
армения
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Российский лидер Владимир Путин проводит трехсторонние переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
россия
азербайджан
армения
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Путин на трехсторонней встрече с Пашиняном и Алиевым
LIVE: Путин на трехсторонней встрече с Пашиняном и Алиевым
2023-05-25T22:23
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PT5M53S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян, россия, азербайджан, армения, видео
Политика, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Россия, Азербайджан, Армения
Трехсторонние переговоры Путина, Алиева и Пашиняна. Прямая трансляция
Российский лидер Владимир Путин проводит трехсторонние переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
2023-05-25T22:23
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PT5M53S
Российский лидер Владимир Путин проводит трехсторонние переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.