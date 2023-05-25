Рейтинг@Mail.ru
Полиция проверит информацию об оренбуржце, натравившем собаку на пенсионера - РИА Новости, 25.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/pensioner-1874101059.html
Полиция проверит информацию об оренбуржце, натравившем собаку на пенсионера
Полиция проверит информацию об оренбуржце, натравившем собаку на пенсионера - РИА Новости, 25.05.2023
Полиция проверит информацию об оренбуржце, натравившем собаку на пенсионера
Полиция Оренбурга проверяет информацию о мужчине, натравившем бойцовскую собаку на пенсионера, который сделал ему замечание, информирует пресс-служба управления РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T14:41
2023-05-25T14:41
происшествия
оренбург
оренбургская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229577_0:340:3036:2048_1920x0_80_0_0_4bd2e09706961499d7b528076f6f0149.jpg
УФА, 25 мая - РИА Новости. Полиция Оренбурга проверяет информацию о мужчине, натравившем бойцовскую собаку на пенсионера, который сделал ему замечание, информирует пресс-служба управления МВД по региону. Телеграм-канал "Оренбург Инцидент" сообщил, что на улице Юных Ленинцев пожилой мужчина сделал замечание парню, который, гуляя с бойцовской собакой, рвал цветы с клумбы в жилом дворе. Утверждается, что после этого хозяин натравил свою собаку на пенсионера. Канал опубликовал фотографии пострадавшего, на кадрах видны следы укусов на голове и руках мужчины. "По факту происшествия, произошедшего на улице Юных Ленинцев областного центра, в полиции зарегистрирован материал проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - заявили в пресс-службе УМВД.
https://ria.ru/20230503/sobaki-1869363945.html
оренбург
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229577_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_674c1b27c224ec4e9a5649d417d0d339.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, оренбург, оренбургская область
Происшествия, Оренбург, Оренбургская область
Полиция проверит информацию об оренбуржце, натравившем собаку на пенсионера

Полиция проверит информацию об оренбуржце, натравившем бойцовскую собаку на пенсионера

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 25 мая - РИА Новости. Полиция Оренбурга проверяет информацию о мужчине, натравившем бойцовскую собаку на пенсионера, который сделал ему замечание, информирует пресс-служба управления МВД по региону.
Телеграм-канал "Оренбург Инцидент" сообщил, что на улице Юных Ленинцев пожилой мужчина сделал замечание парню, который, гуляя с бойцовской собакой, рвал цветы с клумбы в жилом дворе. Утверждается, что после этого хозяин натравил свою собаку на пенсионера. Канал опубликовал фотографии пострадавшего, на кадрах видны следы укусов на голове и руках мужчины.
"По факту происшествия, произошедшего на улице Юных Ленинцев областного центра, в полиции зарегистрирован материал проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - заявили в пресс-службе УМВД.
Бродячие собаки - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Глава СПЧ призвал ужесточить наказание за нападения собак на людей
3 мая, 11:58
 
ПроисшествияОренбургОренбургская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала