https://ria.ru/20230525/pensioner-1874101059.html
Полиция проверит информацию об оренбуржце, натравившем собаку на пенсионера
Полиция проверит информацию об оренбуржце, натравившем собаку на пенсионера - РИА Новости, 25.05.2023
Полиция проверит информацию об оренбуржце, натравившем собаку на пенсионера
Полиция Оренбурга проверяет информацию о мужчине, натравившем бойцовскую собаку на пенсионера, который сделал ему замечание, информирует пресс-служба управления РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T14:41
2023-05-25T14:41
2023-05-25T14:41
происшествия
оренбург
оренбургская область
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УФА, 25 мая - РИА Новости. Полиция Оренбурга проверяет информацию о мужчине, натравившем бойцовскую собаку на пенсионера, который сделал ему замечание, информирует пресс-служба управления МВД по региону. Телеграм-канал "Оренбург Инцидент" сообщил, что на улице Юных Ленинцев пожилой мужчина сделал замечание парню, который, гуляя с бойцовской собакой, рвал цветы с клумбы в жилом дворе. Утверждается, что после этого хозяин натравил свою собаку на пенсионера. Канал опубликовал фотографии пострадавшего, на кадрах видны следы укусов на голове и руках мужчины. "По факту происшествия, произошедшего на улице Юных Ленинцев областного центра, в полиции зарегистрирован материал проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - заявили в пресс-службе УМВД.
https://ria.ru/20230503/sobaki-1869363945.html
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происшествия, оренбург, оренбургская область
Происшествия, Оренбург, Оренбургская область
Полиция проверит информацию об оренбуржце, натравившем собаку на пенсионера
Полиция проверит информацию об оренбуржце, натравившем бойцовскую собаку на пенсионера