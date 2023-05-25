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С позицией Китая по Тайваню сложно не согласиться, заявил Патрушев - РИА Новости, 25.05.2023
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16:47 25.05.2023 (обновлено: 17:19 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/patrushev-1874140593.html
С позицией Китая по Тайваню сложно не согласиться, заявил Патрушев
С позицией Китая по Тайваню сложно не согласиться, заявил Патрушев - РИА Новости, 25.05.2023
С позицией Китая по Тайваню сложно не согласиться, заявил Патрушев
С позицией КНР по Тайваню сложно не согласиться, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T16:47
2023-05-25T17:19
китай
тайвань
николай патрушев
в мире
россия
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. С позицией КНР по Тайваню сложно не согласиться, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."То, что они [США] сейчас делают на границе Китая с Тайванем, мы тоже знаем. В общем, с их позицией [КНР по Тайваню] сложно не согласиться", - сказал Патрушев журналистам по итогам прошедшей под эгидой Совбеза РФ международной встречи по безопасности.
https://ria.ru/20230525/patrushev-1874139847.html
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китай, тайвань, николай патрушев, в мире, россия
Китай, Тайвань, Николай Патрушев, В мире, Россия
С позицией Китая по Тайваню сложно не согласиться, заявил Патрушев

Секретарь Совета безопасности Патрушев: с позицией Китая по Тайваню сложно не согласиться

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. С позицией КНР по Тайваню сложно не согласиться, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«
"То, что они [США] сейчас делают на границе Китая с Тайванем, мы тоже знаем. В общем, с их позицией [КНР по Тайваню] сложно не согласиться", - сказал Патрушев журналистам по итогам прошедшей под эгидой Совбеза РФ международной встречи по безопасности.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
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