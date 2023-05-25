https://ria.ru/20230525/patrushev-1873995047.html
Патрушев встретился с коллегой из Сирии
Патрушев встретился с коллегой из Сирии - РИА Новости, 25.05.2023
Патрушев встретился с коллегой из Сирии
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился с руководителем бюро национальной безопасности Сирии Али Мамлюком, обсуждалось сотрудничество... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T08:28
2023-05-25T08:28
2023-05-25T08:28
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сирия
ближний восток
николай патрушев
в мире
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился с руководителем бюро национальной безопасности Сирии Али Мамлюком, обсуждалось сотрудничество между Москвой и Дамаском, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ. Встреча прошла на полях международного форума по безопасности, организованного под эгидой Совета безопасности России и проходящего в Подмосковье. "Обсуждена ситуация на Ближнем Востоке, развитие российско-сирийских отношений, а также вопросы противодействия терроризму", - говорится в сообщении. Также Патрушев провел встречу с генеральным секретарем Совета национальной безопасности султаната Оман Идрисом аль-Кинди, они обсудили вопросы безопасности в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20230525/patrushev-1873994337.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сирия, ближний восток, николай патрушев, в мире
Россия, Сирия, Ближний Восток, Николай Патрушев, В мире
Патрушев встретился с коллегой из Сирии
Секретарь Совбеза Патрушев обсудил с коллегой из Сирии сотрудничество Москвы и Дамаска