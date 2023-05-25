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Пашинян отметил эффективность Евразийского экономического форума - РИА Новости, 25.05.2023
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16:24 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/pashinyan-1874132114.html
Пашинян отметил эффективность Евразийского экономического форума
Пашинян отметил эффективность Евразийского экономического форума - РИА Новости, 25.05.2023
Пашинян отметил эффективность Евразийского экономического форума
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил высокую эффективность Евразийского экономического форума. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T16:24
2023-05-25T16:24
армения
никол пашинян
евразийский экономический союз
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ЕРЕВАН, 25 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил высокую эффективность Евразийского экономического форума. "Очевидно, что эффективное планирование шагов по развитию общего экономического пространства подразумевает открытый диалог предпринимателей и представителей деловых кругов. В этом контексте хочу особо отметить проведение Евразийского экономического форума, и, пользуясь случаем, еще раз поблагодарить российскую сторону за организацию масштабных мероприятий и за усилия по выработке тематики обсуждений, максимально охватывающей актуальные сферы взаимодействия в рамках ЕАЭС", - сказал Пашинян в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Москве. По его словам, форум привлекает ведущих политических деятелей и лидеров деловых, культурных и других кругов государств-членов Союза, став ключевой площадкой в формировании перспективных идей и проектов, трибуной для дискуссии вокруг актуальных вопросов.
https://ria.ru/20230525/putin-1874119513.html
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армения, никол пашинян, евразийский экономический союз
Армения, Никол Пашинян, Евразийский экономический союз
Пашинян отметил эффективность Евразийского экономического форума

Премьер Армении Пашинян отметил эффективность Евразийского экономического форума

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЛидеры стран-участниц Евразийского экономического союза во время церемонии фотографирования
Лидеры стран-участниц Евразийского экономического союза во время церемонии фотографирования - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Лидеры стран-участниц Евразийского экономического союза во время церемонии фотографирования
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 25 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил высокую эффективность Евразийского экономического форума.
"Очевидно, что эффективное планирование шагов по развитию общего экономического пространства подразумевает открытый диалог предпринимателей и представителей деловых кругов. В этом контексте хочу особо отметить проведение Евразийского экономического форума, и, пользуясь случаем, еще раз поблагодарить российскую сторону за организацию масштабных мероприятий и за усилия по выработке тематики обсуждений, максимально охватывающей актуальные сферы взаимодействия в рамках ЕАЭС", - сказал Пашинян в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Москве.
По его словам, форум привлекает ведущих политических деятелей и лидеров деловых, культурных и других кругов государств-членов Союза, став ключевой площадкой в формировании перспективных идей и проектов, трибуной для дискуссии вокруг актуальных вопросов.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание высшего Евразийского экономического совета в узком составе в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
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АрменияНикол ПашинянЕвразийский экономический союз
 
 
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