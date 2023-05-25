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Власти Пакистана не будут вести переговоры с партией Хана, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.05.2023
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13:32 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/pakistan-1874077446.html
Власти Пакистана не будут вести переговоры с партией Хана, сообщили СМИ
Власти Пакистана не будут вести переговоры с партией Хана, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.05.2023
Власти Пакистана не будут вести переговоры с партией Хана, сообщили СМИ
Власти Пакистана не будут вести переговоры с оппозиционной партией "Техрик-и-Инсаф" (PTI), несмотря на предложение об этом со стороны ее основателя, а также... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T13:32
2023-05-25T13:32
в мире
пакистан
имран хан
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Власти Пакистана не будут вести переговоры с оппозиционной партией "Техрик-и-Инсаф" (PTI), несмотря на предложение об этом со стороны ее основателя, а также экс-премьера страны Имрана Хана, сообщает издание Express Tribune. В среду экс-премьер выступил с заявлением, пообещав вступить в диалог со "всеми, кто находится у власти", если ему объяснят, как его уход с политической арены Пакистана поможет стране. "После появления доказательств причастности PTI к насильственным событиям 9 мая переговоры с бывшей правящей партией для федерального правительства в обозримом будущем стали невозможными", - приводит газета слова источников в правительстве. Источники отметили, что продолжение "антигосударственной" риторики со стороны PTI, а также совершенные ею "атаки", направленные на пакистанские вооруженные силы и государственные учреждения, также подчеркивают невозможность переговоров между ней и правительством. Власти Пакистана при этом придерживаются четкой политики недопущения какой-либо политической или юридической помощи "Техрик-и-Инсаф". Имран Хан был задержан 9 мая, но вслед за этими вспыхнули беспорядки, и лидера оппозиции Пакистана выпустили под залог по одним обвинениям до 31 мая, по другим - до 8 июня. В основном обвинения касаются коррупции.
https://ria.ru/20230525/pakistan-1874066346.html
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в мире, пакистан, имран хан
В мире, Пакистан, Имран Хан
Власти Пакистана не будут вести переговоры с партией Хана, сообщили СМИ

Express Tribune: власти Пакистана не будут вести переговоры с партией Имрана Хана

© AP Photo / Fareed KhanВоенные охраняют дорогу в Карачи, Пакистан
Военные охраняют дорогу в Карачи, Пакистан - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© AP Photo / Fareed Khan
Военные охраняют дорогу в Карачи, Пакистан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Власти Пакистана не будут вести переговоры с оппозиционной партией "Техрик-и-Инсаф" (PTI), несмотря на предложение об этом со стороны ее основателя, а также экс-премьера страны Имрана Хана, сообщает издание Express Tribune.
В среду экс-премьер выступил с заявлением, пообещав вступить в диалог со "всеми, кто находится у власти", если ему объяснят, как его уход с политической арены Пакистана поможет стране.
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"После появления доказательств причастности PTI к насильственным событиям 9 мая переговоры с бывшей правящей партией для федерального правительства в обозримом будущем стали невозможными", - приводит газета слова источников в правительстве.
Источники отметили, что продолжение "антигосударственной" риторики со стороны PTI, а также совершенные ею "атаки", направленные на пакистанские вооруженные силы и государственные учреждения, также подчеркивают невозможность переговоров между ней и правительством. Власти Пакистана при этом придерживаются четкой политики недопущения какой-либо политической или юридической помощи "Техрик-и-Инсаф".
Имран Хан был задержан 9 мая, но вслед за этими вспыхнули беспорядки, и лидера оппозиции Пакистана выпустили под залог по одним обвинениям до 31 мая, по другим - до 8 июня. В основном обвинения касаются коррупции.
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В миреПакистанИмран Хан
 
 
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