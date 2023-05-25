https://ria.ru/20230525/pakistan-1874066346.html

Имран Хан подал петицию в Верховный суд Пакистана

Имран Хан подал петицию в Верховный суд Пакистана - РИА Новости, 25.05.2023

Имран Хан подал петицию в Верховный суд Пакистана

Лидер пакистанской оппозиции, экс-премьер Имран Хан подал петицию в Верховный суд Пакистана, назвав "необъявленным военным положением" привлечение армии... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T12:56

2023-05-25T12:56

2023-05-25T12:56

в мире

пакистан

имран хан

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Лидер пакистанской оппозиции, экс-премьер Имран Хан подал петицию в Верховный суд Пакистана, назвав "необъявленным военным положением" привлечение армии властями для подавления беспорядков, сообщает сайт газеты Dawn. По его данным, председатель партии "Техрик-и-Инсаф" ("Движение за справедливость") Имран Хан заявил, что аресты, расследования и суды над гражданами военным трибуналом по Армейскому акту 1952 "неконституционны, лишены юридической силы и равнозначны игнорированию конституции, буквы закона и независимости судов". Имран Хан направил свою петицию в Верховный суд на фоне сообщений о "массовом исходе" его сторонников из партии. В этой связи, как сообщает Dawn, он заявил об "антиконституционном" вынуждении политиков уходить из руководства "Техрик-и-Инсаф". При этом Имран Хан призвал Верховный суд созвать судейскую комиссию для расследования событий 9 мая. В тот день коалиционные власти Пакистана, поддерживаемые военной верхушкой, задержали Имран Хана, который сам же явился на допрос в связи с предъявленными ему обвинениями в коррупции. Вслед за этим в некоторых городах Пакистана вспыхнули беспорядки, были совершены нападения на военные объекты и собственность военачальников. По требованию Верховного суда Имран Хан был освобожден под залог. В то же время премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф назвал "сигналом предупреждения" беспорядки в стране, прокатившиеся 9 мая. По данным Dawn, Шариф выступил по случаю проводимой в Пакистане 25 мая церемонии памяти мучеников. "Трагические и душераздирающие события 9 мая стали для нас предупреждающим сигналом. Мы должны установить личности и разоблачить всех таких людей, которые хотят подорвать основы Пакистана", - приводит слова Шахбаза газета Dawn. Случившееся 9 мая, как считает премьер, вызвало "раскол между защитниками и строителями Пакистана и теми, что хочет его ослабить". Как сказал Шариф, он смотрит на события 9 мая не просто как на протесты, которые вылились в насилие. Как передало Радио Пакистана, по всей стране были проведены несколько церемоний памяти мучеников.

https://ria.ru/20230517/pakistan-1872295659.html

https://ria.ru/20230512/khan-1871280428.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, пакистан, имран хан