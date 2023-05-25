https://ria.ru/20230525/otnosheniya-1874210269.html
Путин заявил, что Россия и Армения активно развивают двусторонние отношения
Путин заявил, что Россия и Армения активно развивают двусторонние отношения - РИА Новости, 25.05.2023
Путин заявил, что Россия и Армения активно развивают двусторонние отношения
Двустороннее взаимодействие России и Армении в различных областях продолжает активно развиваться, товарооборот демонстрирует устойчивую положительную динамику,... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T20:42
2023-05-25T20:42
2023-05-25T21:00
россия
армения
экономика
владимир путин
никол пашинян
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Двустороннее взаимодействие России и Армении в различных областях продолжает активно развиваться, товарооборот демонстрирует устойчивую положительную динамику, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Кремле."Двустороннее взаимодействие в различных областях продолжает активно развиваться. Отмечу, что наш товарооборот демонстрирует уверенную положительную динамику. В прошлом году он вырос на 83 с лишним процента, достиг 5 миллиардов долларов, за январь-март текущего года прибавил еще 1,5 миллиарда. Ну, если в таком темпе будет развиваться этот процесс, то мы, безусловно, явно перекроем и рекорд прошлого года", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230514/otnosheniya-1871637638.html
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россия, армения, экономика, владимир путин, никол пашинян
Россия, Армения, Экономика, Владимир Путин, Никол Пашинян
Путин заявил, что Россия и Армения активно развивают двусторонние отношения
Президент Путин заявил, что Россия и Армения активно развивают двусторонние отношения
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Двустороннее взаимодействие России и Армении в различных областях продолжает активно развиваться, товарооборот демонстрирует устойчивую положительную динамику, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Кремле.
"Двустороннее взаимодействие в различных областях продолжает активно развиваться. Отмечу, что наш товарооборот демонстрирует уверенную положительную динамику. В прошлом году он вырос на 83 с лишним процента, достиг 5 миллиардов долларов, за январь-март текущего года прибавил еще 1,5 миллиарда. Ну, если в таком темпе будет развиваться этот процесс, то мы, безусловно, явно перекроем и рекорд прошлого года", - сказал Путин.
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