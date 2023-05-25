https://ria.ru/20230525/otnosheniya-1874193686.html
Путин оценил уровень отношений Армении и Азербайджана
Путин оценил уровень отношений Армении и Азербайджана - РИА Новости, 25.05.2023
Путин оценил уровень отношений Армении и Азербайджана
Отношения России и Азербайджана строятся на принципах равноправия и учета интересов друг друга, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с азербайджанским... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T19:32
2023-05-25T19:32
2023-05-25T19:59
азербайджан
ильхам алиев
в мире
армения
владимир путин
россия
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Отношения России и Азербайджана строятся на принципах равноправия и учета интересов друг друга, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с азербайджанским коллегой в Ильхамом Алиевым в Кремле. "Российско-азербайджанские отношения, если говорить о двусторонней основе, находятся на высоком уровне, поступательно развиваются на принципах равноправия, учета интересов друг друга", - сказал он. Путин напомнил о праздновании 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева. "Вы знаете наше отношение к этому политическому деятелю - Советского Союза, независимого Азербайджана. Это выдающийся политический деятель, объединительная фигура в истории наших стран", - сказал Путин, отметив, что в России достойно отметили его юбилей.
https://ria.ru/20230525/aliev-1874134239.html
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азербайджан, ильхам алиев, в мире, армения, владимир путин, россия, ситуация на армяно-азербайджанской границе
Азербайджан, Ильхам Алиев, В мире, Армения, Владимир Путин, Россия, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
Путин оценил уровень отношений Армении и Азербайджана
Путин заявил, что отношения Армении и Азербайджана развиваются на принципах равноправия