https://ria.ru/20230525/osadki-1874393137.html

Множество осадков в четверг выпало на западе, юге и в центре Москвы

Множество осадков в четверг выпало на западе, юге и в центре Москвы - РИА Новости, 26.05.2023

Множество осадков в четверг выпало на западе, юге и в центре Москвы

Наибольшее число осадков в четверг выпало на западе, юге и в центральных районах Москвы, временные скопления воды, в том числе на Ленинском проспекте, приняты... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-25T15:26

2023-05-25T15:26

2023-05-26T16:11

москва сегодня: мегаполис для жизни

мосводосток

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805125764_0:340:3034:2047_1920x0_80_0_0_3265490b3dfa96f06a3060dc052bbda0.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Наибольшее число осадков в четверг выпало на западе, юге и в центральных районах Москвы, временные скопления воды, в том числе на Ленинском проспекте, приняты водосточной сетью в течение 10-15 минут, сообщается в телеграм-канале "Мосводостока". Ранее в телеграм-каналах появилось видео, что на Ленинском проспекте автомобили проплывали по дороге. "В Москве прошел дождь интенсивностью около 10 миллиметров. Наибольшее количество осадков выпало на западе, юге и в центральных районах столицы", - говорится в сообщении. Отмечается, что бригадами "Мосводостока" выполняется оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применяется откачивающая техника. "Зафиксированные временные скопления воды на Боровском шоссе, улицах Ленивка, Большая Бронная и на Ленинском проспекте приняты водосточной сетью в течение 10-15 минут", - говорится в сообщении. Уточняется, что возможность выпадения осадков сохранится до конца дня 25 мая.

https://ria.ru/20230525/voda-1874391926.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мосводосток, москва