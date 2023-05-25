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Множество осадков в четверг выпало на западе, юге и в центре Москвы - РИА Новости, 26.05.2023
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15:26 25.05.2023 (обновлено: 16:11 26.05.2023)
https://ria.ru/20230525/osadki-1874393137.html
Множество осадков в четверг выпало на западе, юге и в центре Москвы
Множество осадков в четверг выпало на западе, юге и в центре Москвы - РИА Новости, 26.05.2023
Множество осадков в четверг выпало на западе, юге и в центре Москвы
Наибольшее число осадков в четверг выпало на западе, юге и в центральных районах Москвы, временные скопления воды, в том числе на Ленинском проспекте, приняты... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-25T15:26
2023-05-26T16:11
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосводосток
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Наибольшее число осадков в четверг выпало на западе, юге и в центральных районах Москвы, временные скопления воды, в том числе на Ленинском проспекте, приняты водосточной сетью в течение 10-15 минут, сообщается в телеграм-канале "Мосводостока". Ранее в телеграм-каналах появилось видео, что на Ленинском проспекте автомобили проплывали по дороге. "В Москве прошел дождь интенсивностью около 10 миллиметров. Наибольшее количество осадков выпало на западе, юге и в центральных районах столицы", - говорится в сообщении. Отмечается, что бригадами "Мосводостока" выполняется оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применяется откачивающая техника. "Зафиксированные временные скопления воды на Боровском шоссе, улицах Ленивка, Большая Бронная и на Ленинском проспекте приняты водосточной сетью в течение 10-15 минут", - говорится в сообщении. Уточняется, что возможность выпадения осадков сохранится до конца дня 25 мая.
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мосводосток, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосводосток, Москва

Множество осадков в четверг выпало на западе, юге и в центре Москвы

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЖенщина переходит улицу по лужам в Москве
Женщина переходит улицу по лужам в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Женщина переходит улицу по лужам в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Наибольшее число осадков в четверг выпало на западе, юге и в центральных районах Москвы, временные скопления воды, в том числе на Ленинском проспекте, приняты водосточной сетью в течение 10-15 минут, сообщается в телеграм-канале "Мосводостока".
Ранее в телеграм-каналах появилось видео, что на Ленинском проспекте автомобили проплывали по дороге.
"В Москве прошел дождь интенсивностью около 10 миллиметров. Наибольшее количество осадков выпало на западе, юге и в центральных районах столицы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что бригадами "Мосводостока" выполняется оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применяется откачивающая техника.
"Зафиксированные временные скопления воды на Боровском шоссе, улицах Ленивка, Большая Бронная и на Ленинском проспекте приняты водосточной сетью в течение 10-15 минут", - говорится в сообщении.
Уточняется, что возможность выпадения осадков сохранится до конца дня 25 мая.
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