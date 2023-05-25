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США просили Киев не использовать оружие для атак по России, заявил Милли

США просили Киев не использовать оружие для атак по России, заявил Милли - РИА Новости, 25.05.2023

США просили Киев не использовать оружие для атак по России, заявил Милли

США просили Украину не использовать американское оружие для атак по территории России, заявил на пресс-конференции в четверг председатель комитета начальников... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T22:18

2023-05-25T22:18

2023-05-25T22:52

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ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. США просили Украину не использовать американское оружие для атак по территории России, заявил на пресс-конференции в четверг председатель комитета начальников штабов ВС США Марк Милли. Украинская диверсионно-разведывательная группа 22 мая зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. По данным властей области, в результате действий украинских диверсантов один мирный житель погиб, 13 пострадали. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте. "Я не могу сейчас сказать с определенной точностью, было ли это поставляемое США оборудование или нет, я видел те же кадры, что и вы. Но я могу сказать, что мы просили украинцев не использовать поставляемое США оборудование для прямых атак по территории России", - сказал Милли на пресс-конференции.

https://ria.ru/20230510/aktivnost-1870867837.html

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в мире, марк милли, сша, россия, украина, белгородская область