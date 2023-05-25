https://ria.ru/20230525/oruzhie-1874157490.html

Поставляемое Киеву оружие может "всплыть" в любом регионе мира, считает МВД

Поставляемое Киеву оружие может "всплыть" в любом регионе мира, считает МВД - РИА Новости, 25.05.2023

Поставляемое Киеву оружие может "всплыть" в любом регионе мира, считает МВД

Спецслужбы Запада организуют нелегальные поставки оружия с Украины, которое может "всплыть" в любом регионе мира, в том числе и в Латинской Америке, заявила... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T17:52

2023-05-25T17:52

2023-05-25T17:52

латинская америка

ирина волк

россия

украина

в мире

владимир колокольцев

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Спецслужбы Запада организуют нелегальные поставки оружия с Украины, которое может "всплыть" в любом регионе мира, в том числе и в Латинской Америке, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк со ссылкой на главу ведомства Владимира Колокольцева. По словам Волк, в четверг глава российской полиции Владимир Колокольцев встретился с кубинским коллегой Ласаро Альберто Альваресом. По итогам встречи министры подтвердили намерение продолжать совместную работу на треке противодействия киберпреступности. "Колокольцев подчеркнул, что западные спецслужбы за счет украинского народа фактически проводят операции по нелегальным поставкам оружия, в том числе переносных зенитных и противотанковых ракетных комплексов. Это оружие может появиться в любом регионе мира, в том числе в странах Латинской Америки и Карибского бассейна", - сказала Волк. Кроме того, Колокольцев в очередной раз отметил, что ряд западных стран пытаются ограничить или даже приостановить членство РФ в Интерпроле. "Политизация международного правоохранительного взаимодействия контрпродуктивна и наносит ущерб общим интересам борьбы с трансграничной преступностью", - отметила Волк.

https://ria.ru/20230524/vooruzheniya-1873899779.html

https://ria.ru/20230524/oruzhie-1873827752.html

латинская америка

россия

украина

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латинская америка, ирина волк, россия, украина, в мире, владимир колокольцев