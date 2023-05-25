Рейтинг@Mail.ru
Поставляемое Киеву оружие может "всплыть" в любом регионе мира, считает МВД - РИА Новости, 25.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:52 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/oruzhie-1874157490.html
Поставляемое Киеву оружие может "всплыть" в любом регионе мира, считает МВД
Поставляемое Киеву оружие может "всплыть" в любом регионе мира, считает МВД - РИА Новости, 25.05.2023
Поставляемое Киеву оружие может "всплыть" в любом регионе мира, считает МВД
Спецслужбы Запада организуют нелегальные поставки оружия с Украины, которое может "всплыть" в любом регионе мира, в том числе и в Латинской Америке, заявила... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T17:52
2023-05-25T17:52
латинская америка
ирина волк
россия
украина
в мире
владимир колокольцев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873219609_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_4d4ea38f8e04afceb1f10c54def5be54.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Спецслужбы Запада организуют нелегальные поставки оружия с Украины, которое может "всплыть" в любом регионе мира, в том числе и в Латинской Америке, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк со ссылкой на главу ведомства Владимира Колокольцева. По словам Волк, в четверг глава российской полиции Владимир Колокольцев встретился с кубинским коллегой Ласаро Альберто Альваресом. По итогам встречи министры подтвердили намерение продолжать совместную работу на треке противодействия киберпреступности. "Колокольцев подчеркнул, что западные спецслужбы за счет украинского народа фактически проводят операции по нелегальным поставкам оружия, в том числе переносных зенитных и противотанковых ракетных комплексов. Это оружие может появиться в любом регионе мира, в том числе в странах Латинской Америки и Карибского бассейна", - сказала Волк. Кроме того, Колокольцев в очередной раз отметил, что ряд западных стран пытаются ограничить или даже приостановить членство РФ в Интерпроле. "Политизация международного правоохранительного взаимодействия контрпродуктивна и наносит ущерб общим интересам борьбы с трансграничной преступностью", - отметила Волк.
https://ria.ru/20230524/vooruzheniya-1873899779.html
https://ria.ru/20230524/oruzhie-1873827752.html
латинская америка
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873219609_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5b1c9c7948123127a80e20dbc42684c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
латинская америка, ирина волк, россия, украина, в мире, владимир колокольцев
Латинская Америка, Ирина Волк, Россия, Украина, В мире, Владимир Колокольцев
Поставляемое Киеву оружие может "всплыть" в любом регионе мира, считает МВД

В МВД допустили, что поставляемое Киеву оружие может "всплыть" в любом регионе мира

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Cydney LeeПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Cydney Lee
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Спецслужбы Запада организуют нелегальные поставки оружия с Украины, которое может "всплыть" в любом регионе мира, в том числе и в Латинской Америке, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк со ссылкой на главу ведомства Владимира Колокольцева.
По словам Волк, в четверг глава российской полиции Владимир Колокольцев встретился с кубинским коллегой Ласаро Альберто Альваресом. По итогам встречи министры подтвердили намерение продолжать совместную работу на треке противодействия киберпреступности.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Писториус предрек Украине стремительный конец при остановке поставок оружия
24 мая, 16:30
"Колокольцев подчеркнул, что западные спецслужбы за счет украинского народа фактически проводят операции по нелегальным поставкам оружия, в том числе переносных зенитных и противотанковых ракетных комплексов. Это оружие может появиться в любом регионе мира, в том числе в странах Латинской Америки и Карибского бассейна", - сказала Волк.
Кроме того, Колокольцев в очередной раз отметил, что ряд западных стран пытаются ограничить или даже приостановить членство РФ в Интерпроле.
"Политизация международного правоохранительного взаимодействия контрпродуктивна и наносит ущерб общим интересам борьбы с трансграничной преступностью", - отметила Волк.
Отправка американских БМП Bradley на Украину - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Темпы доставки оружия на Украину из США ускорились, пишут СМИ
24 мая, 12:04
 
Латинская АмерикаИрина ВолкРоссияУкраинаВ миреВладимир Колокольцев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала