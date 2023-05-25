Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии объяснили размещение ядерного оружия России в стране - РИА Новости, 25.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:01 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/oruzhie-1874030570.html
В Белоруссии объяснили размещение ядерного оружия России в стране
В Белоруссии объяснили размещение ядерного оружия России в стране - РИА Новости, 25.05.2023
В Белоруссии объяснили размещение ядерного оружия России в стране
Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что размещение нестратегического ядерного оружия в республике является ответом на агрессивную политику... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T11:01
2023-05-25T11:01
белоруссия
россия
виктор хренин
сергей шойгу
с-400 «триумф»
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812056044_306:620:2805:2025_1920x0_80_0_0_0e31d4695576c4b86fef28ecca3e47ab.jpg
МИНСК, 25 мая - РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что размещение нестратегического ядерного оружия в республике является ответом на агрессивную политику недружественных стран. "Для обеспечения военной безопасности, в том числе защиты западных границ Союзного государства, в Республике Беларусь пристальное внимание уделяется вопросам готовности и способности вооруженных сил выполнить задачи по предназначению", - сказал он в ходе двусторонней встречи с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу. Его слова приводит пресс-служба минобороны Белоруссии. По словам Хренина, в рамках военного и военно-технического сотрудничества между странами приняты меры по наращиванию боевого потенциала региональной группировки войск, в том числе оснащению новыми современными образцами вооружения, такими как оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", зенитной ракетной системой С-400. Также проведено переоборудование самолетов Су-25 с возможностью применения авиационных средств поражения в ядерном оснащении. "Кроме того, в условиях несоблюдения гарантий безопасности, данных Республике Беларусь в Будапештском меморандуме 5 декабря 1994 года, а также непрекращающейся воинственной риторики, подкрепленной практическими действиями в отношении Республики Беларусь и Российской Федерации со стороны стран "коллективного" Запада, по поручению глав наших государств организована работа по размещению на территории Республики Беларусь нестратегического ядерного оружия Российской Федерации. Это будет являться действенным ответом на агрессивную политику недружественных нам стран и, мы надеемся, заставит их руководство задуматься о недопустимости дальнейшей эскалации обстановки в регионе", - отметил Хренин. Он сообщил, что "реализованные и спланированные мероприятия еще раз подчеркивают стратегический формат существующего взаимодействия между нашими ведомствами". "Республика Беларусь и в будущем решительно нацелена на укрепление и развитие тесного сотрудничества в интересах обеспечения безопасности Союзного государства", - сказал министр обороны Белоруссии.
https://ria.ru/20230525/kontrol-1874015833.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812056044_15:0:2715:2025_1920x0_80_0_0_48996c1423663792f4e46fc9e87ed451.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, виктор хренин, сергей шойгу, с-400 «триумф», безопасность
Белоруссия, Россия, Виктор Хренин, Сергей Шойгу, С-400 «Триумф», Безопасность
В Белоруссии объяснили размещение ядерного оружия России в стране

МО Белоруссии назвало размещение нестратегического ядерного оружия ответом недругам

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкОперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер М" Вооруженных сил России
Оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер М Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер М" Вооруженных сил России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 25 мая - РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что размещение нестратегического ядерного оружия в республике является ответом на агрессивную политику недружественных стран.
"Для обеспечения военной безопасности, в том числе защиты западных границ Союзного государства, в Республике Беларусь пристальное внимание уделяется вопросам готовности и способности вооруженных сил выполнить задачи по предназначению", - сказал он в ходе двусторонней встречи с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу. Его слова приводит пресс-служба минобороны Белоруссии.
По словам Хренина, в рамках военного и военно-технического сотрудничества между странами приняты меры по наращиванию боевого потенциала региональной группировки войск, в том числе оснащению новыми современными образцами вооружения, такими как оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", зенитной ракетной системой С-400. Также проведено переоборудование самолетов Су-25 с возможностью применения авиационных средств поражения в ядерном оснащении.
"Кроме того, в условиях несоблюдения гарантий безопасности, данных Республике Беларусь в Будапештском меморандуме 5 декабря 1994 года, а также непрекращающейся воинственной риторики, подкрепленной практическими действиями в отношении Республики Беларусь и Российской Федерации со стороны стран "коллективного" Запада, по поручению глав наших государств организована работа по размещению на территории Республики Беларусь нестратегического ядерного оружия Российской Федерации. Это будет являться действенным ответом на агрессивную политику недружественных нам стран и, мы надеемся, заставит их руководство задуматься о недопустимости дальнейшей эскалации обстановки в регионе", - отметил Хренин.
Он сообщил, что "реализованные и спланированные мероприятия еще раз подчеркивают стратегический формат существующего взаимодействия между нашими ведомствами". "Республика Беларусь и в будущем решительно нацелена на укрепление и развитие тесного сотрудничества в интересах обеспечения безопасности Союзного государства", - сказал министр обороны Белоруссии.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Россия оставила за собой контроль за ядерным оружием в Белоруссии
Вчера, 10:24
 
БелоруссияРоссияВиктор ХренинСергей ШойгуС-400 «Триумф»Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала