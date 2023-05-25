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Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 25.05.2023
Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 17 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 97 единиц различных боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T00:27
2023-05-25T00:27
2023-05-25T00:39
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
ясиноватая
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 17 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 97 единиц различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 17 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил 14 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров и 152 миллиметра. На горловском - два обстрела из РСЗО и артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем телеграм-канале. Под огнем оказались районы четырех населенных пункта республики: Пантелеймоновка, Ясиноватая, Донецк, Александровка. За прошедшие сутки сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 20 обстрелов.
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донецкая народная республика, украина, ясиноватая, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Ясиноватая, СЦКК, Происшествия
Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию Донбасса