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ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 25.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:10 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/obstrel-1874213086.html
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 25.05.2023
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и 17 снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку и Горловке, сообщили в... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T21:10
2023-05-25T21:10
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и 17 снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра... 18.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства. Ведомство в 19.35 и 20.30 мск также зафиксировало обстрелы Горловки, украинские войска выпустили 11 снарядов калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230511/donbass-1871030222.html
горловка
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Последствия обстрела Горловки
Последствия обстрела Горловки
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в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

Представительстве ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 22 снаряда

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖилой дом, пострадавший в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ
Жилой дом, пострадавший в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Жилой дом, пострадавший в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и 17 снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра... 18.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства.
Ведомство в 19.35 и 20.30 мск также зафиксировало обстрелы Горловки, украинские войска выпустили 11 снарядов калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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