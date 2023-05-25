https://ria.ru/20230525/obstrel-1874213086.html

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 25.05.2023

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и 17 снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку и Горловке, сообщили в... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T21:10

2023-05-25T21:10

2023-05-25T21:10

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и 17 снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра... 18.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства. Ведомство в 19.35 и 20.30 мск также зафиксировало обстрелы Горловки, украинские войска выпустили 11 снарядов калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230511/donbass-1871030222.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия обстрела Горловки Последствия обстрела Горловки 2023-05-25T21:10 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато