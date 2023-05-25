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СК расследует обстрел погранперехода в белгородском селе Козинка - РИА Новости, 25.05.2023
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09:57 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/obstrel-1874012162.html
СК расследует обстрел погранперехода в белгородском селе Козинка
СК расследует обстрел погранперехода в белгородском селе Козинка - РИА Новости, 25.05.2023
СК расследует обстрел погранперехода в белгородском селе Козинка
Следователи устанавливают обстоятельства обстрела Украиной погранперехода в селе Козинка Белгородской области, в результате которого пострадала пенсионерка,... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T09:57
2023-05-25T09:57
происшествия
белгородская область
россия
украина
вячеслав гладков
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства обстрела Украиной погранперехода в селе Козинка Белгородской области, в результате которого пострадала пенсионерка, сообщается в телеграм-канале СК РФ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков накануне сообщал, что ВСУ обстреляли погранпереход в селе Козинка Грайворонского городского округа, пострадала 85-летняя пенсионерка; также один человек пострадал в результате обстрела окраины села Терезовка Шебекинского округа. Кроме того, в СК РФ сообщили, что, по данным органов исполнительной власти, в населенном пункте Новая Таволжанка с беспилотника было сброшено взрывное устройство над частным жилым домом, взрыва не произошло. "СК России расследует обстрелы территории Белгородской области... Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, совершивших это преступление", - говорится в сообщении.
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происшествия, белгородская область, россия, украина, вячеслав гладков, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Россия, Украина, Вячеслав Гладков, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
СК расследует обстрел погранперехода в белгородском селе Козинка

Следователи установят обстоятельства обстрела ВСУ погранперехода в селе Козинка

© Фото : Настоящий Гладков / TelegramСитуация в Белгородской области
Ситуация в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
Ситуация в Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства обстрела Украиной погранперехода в селе Козинка Белгородской области, в результате которого пострадала пенсионерка, сообщается в телеграм-канале СК РФ.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков накануне сообщал, что ВСУ обстреляли погранпереход в селе Козинка Грайворонского городского округа, пострадала 85-летняя пенсионерка; также один человек пострадал в результате обстрела окраины села Терезовка Шебекинского округа. Кроме того, в СК РФ сообщили, что, по данным органов исполнительной власти, в населенном пункте Новая Таволжанка с беспилотника было сброшено взрывное устройство над частным жилым домом, взрыва не произошло.
"СК России расследует обстрелы территории Белгородской области... Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, совершивших это преступление", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияБелгородская областьРоссияУкраинаВячеслав ГладковСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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