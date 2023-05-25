https://ria.ru/20230525/obrazovanie-1874098563.html

Ректор Щепкинского училища рассказал о Болонской системе

Ректор Щепкинского училища рассказал о Болонской системе - РИА Новости, 25.05.2023

Ректор Щепкинского училища рассказал о Болонской системе

Болонская система образования не подходит российским вузам, в том числе театральным, считает ректор Высшего театрального училища имени Щепкина, заместитель... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T14:35

2023-05-25T14:35

2023-05-25T14:46

общество

россия

москва

болонья

высшее театральное училище имени щепкина

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Болонская система образования не подходит российским вузам, в том числе театральным, считает ректор Высшего театрального училища имени Щепкина, заместитель худрука Малого театра Борис Любимов. "Я всегда был противником Болонской системы не потому, что она сама по себе плоха. Например, в Болонье она хороша. Но не применительна к нам, не применительна к художественному театральному образованию… Это, конечно, для недоучек… Работаем неплохо, но не благодаря Болонской системе, а вопреки… Мне кажется, это очень верное возвращение к той системе, в которой мы все получали образование, и которая в сущности уходит корнями в древнее университетское образование… Театроведение, несомненно, должно вернуться к пятилетней системе образования", - сказал Любимов на круглом столе в ОП РФ. Он подчеркнул, что по результатам того образования, которое было заложено в 30-е годы, выпускались высококлассные специалисты в сфере культуры. "Можно было написать историю театроведческого факультета в Москве и вообще историю театроведческого образования в Москве и Петербурге, в России. И это было бы не самое грустное чтение. Сейчас это, конечно, гораздо в этом смысле сложнее", - отметил Любимов. Президент России 12 мая подписал указ "О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования", требующий рассмотрения новых подходов в реализации образовательной и культурной политики и выработку рекомендаций ОП РФ. Эксперты обращают внимание на недостаточные разъяснения в законодательной документации относительно поступления в аспирантуру, внедрения с сентября 2023 года нового ФГОС и одновременно разработки на его основе основных образовательных программ.

https://ria.ru/20230519/magistratura-1872873176.html

https://ria.ru/20230512/obrazovanie-1871400308.html

россия

москва

болонья

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, москва, болонья, высшее театральное училище имени щепкина