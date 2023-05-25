https://ria.ru/20230525/neokolonializm-1874154754.html

Патрушев рассказал о неоколониализме на мировом аграрном рынке

Патрушев рассказал о неоколониализме на мировом аграрном рынке - РИА Новости, 25.05.2023

Патрушев рассказал о неоколониализме на мировом аграрном рынке

Политически мотивированные ограничения в сфере поставок продовольствия - это инструмент неоколониализма, для ликвидации голода в нуждающихся странах необходимо... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T17:41

2023-05-25T17:41

2023-05-25T17:41

экономика

россия

московская область (подмосковье)

европа

николай патрушев

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Политически мотивированные ограничения в сфере поставок продовольствия - это инструмент неоколониализма, для ликвидации голода в нуждающихся странах необходимо отказаться от всех ограничений и санкций в отношении международных поставок продуктов, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По его словам, на прошедшей в Подмосковье международной встрече по безопасности под эгидой Собеза РФ было "выражено общее мнение, что в мире в целом нет дефицита продуктов питания, более того, в ряде стран Европы отмечается перепроизводство сельскохозяйственной продукции". "Вместе с тем многие страны страдают от дефицита пищевых продуктов. Негативное влияние на сложившуюся ситуацию оказывают транснациональные корпорации, доминирующие на мировых агропродовольственных рынках", - сказал Патрушев. "Практически все выступающие считают, что проблемы с продовольствием вызваны неэффективным международным сотрудничеством, отсутствием справедливого регулирования на рынке продовольствия, для ликвидации голода в нуждающихся странах необходимо отказаться от всех ограничений и санкций в отношении международных поставок продовольствия", - добавил он. Также говорилось, что "без какой-либо политизации следует направлять продукты питания в первую очередь в государства, страдающие от нехватки продовольствия", отметил Патрушев. "Подчеркнуто, что продовольственная безопасность является одним из ключевых факторов сохранения суверенитета государств, а политически мотивированные ограничения в этой сфере – не что иное, как инструмент неоколониализма", - резюмировал он.

https://ria.ru/20230302/golod-1855075295.html

https://ria.ru/20230522/sdelka-1873415836.html

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Варвара Скокшина

экономика, россия, московская область (подмосковье), европа, николай патрушев