https://ria.ru/20230525/nato-1874064671.html

Эксперт объяснил, почему НАТО не сможет начать новую гонку вооружений

Эксперт объяснил, почему НАТО не сможет начать новую гонку вооружений - РИА Новости, 25.05.2023

Эксперт объяснил, почему НАТО не сможет начать новую гонку вооружений

Проблемы в экономике, социальной сфере и отсутствие инвестиций в оборонный комплекс в течение десятилетий не позволят государствам НАТО ввязаться в гонку... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T12:53

2023-05-25T12:53

2023-05-25T12:53

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БРЮССЕЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Проблемы в экономике, социальной сфере и отсутствие инвестиций в оборонный комплекс в течение десятилетий не позволят государствам НАТО ввязаться в гонку вооружений по примеру холодной войны, заявил РИА Новости французский эксперт в области внешней и оборонной политики, генерал в отставке Доминик Делавард. "В большинстве стран НАТО наращивание производства оружия и инвестиции в оборону очень далеки от того, чтобы реализовываться нужным образом. Речь идет больше о громких заявлениях, нежели о реальности и текущих проектах", - сказал собеседник агентства. По его словам, многие страны НАТО сталкиваются с экономическими, финансовыми и социальными проблемами, которые лишают их средств на "перезапуск мощной оборонной промышленности, которая стала бы предвестником новой гонки вооружений". Делавард отметил, что после 30 лет отсутствия инвестиций в оборонный комплекс странам НАТО, в любом случае, понадобится значительное время для налаживания производства. Эксперт также призвал учитывать значительное снижение доли стран НАТО в мировой экономике. В частности, он указал, что доля ЕС и США в мировом ВВП стабильно сокращается в последние десятилетия. "И этот показатель продолжает снижаться", - добавил он. Страны НАТО уже признали, что поставки оружия и боеприпасов Украине опустошают их собственные запасы, восполнять которые в срок не получается. Министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки заявил, что страны Европы, отправляющие вооружение Украине, рискуют своей безопасностью и сокращают собственные стратегические запасы. По его словам, европейская оборонная промышленность оказалась не готова к растущим требованиям украинской стороны и для восполнения запасов и дальнейшей поддержки Киева ей "надо как-то вырасти". Генсек НАТО Йенс Столтенберг в своих заявлениях постоянно призывает все государства увеличить расходы на оборону. Он рассчитывает, что лидеры стран НАТО на саммите в Вильнюсе 11-12 июля договорятся о наращивании оборонных расходов, согласовав их минимальный уровень в районе 2% от ВВП. При этом в Еврокомиссии заявляли, что европейская экономика "в ближайшие десятилетия" будет нуждаться в больших инвестициях в оборонно-промышленный комплекс. В частности, страны ЕС уже договорились о размещении совместных заказов для закупки боеприпасов для восполнения запасов, истощенных поставками на Украину. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230525/yadernyy-1874011317.html

https://ria.ru/20230525/tsel-1873985329.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, нато, в мире, оружие, евросоюз, сша, европа